Der französische PSA-Konzern mit den Marken Peugeot und Citroen schluckt Opel. Das Milliarden-Geschäft, das anfänglich sehr seltsam erschien, weil es sich um recht ähnliche Produkte vornehmlich für den europäischen Automarkt handelt, ist nun endgültig unter Dach und Fach. Und um es klar zu sagen, Opel hätte es schlimmer treffen können. Unter allen schlechten Möglichkeiten ist das wohl noch die Bessere.



Schon länger stand fest, dass Opel mit dem Autogiganten GM als Mutter keine Zukunft haben würde. Die Amerikaner sahen in dem traditionsreichen deutschen Unternehmen nur noch einen lästigen Klotz am Bein. Und mit Volkwagen als zwischenzeitlich potenziellem Interessenten wäre Opel wohl auch untergebuttert worden. Bei PSA ist das etwas anderes. Die Franzosen sind durchaus an dem Markennamen mit dem Blitz im Logo interessiert, womöglich auch, um für neue Märkte interessant zu werden. Und immerhin gibt es eine Beschäftigungsgarantie bis Ende 2018.



Spätestens dann werden die Karten allerdings neu gemischt. Da sollte man sich keinen Illusionen hingeben. PSA muss vor allem auf höhere Stückzahlen setzen, um im harten internationalen Wettbewerb langfristig bestehen zu können. Da geht es natürlich um Synergie-Effekte, was im Kern bedeutet, dass Einschnitte, sprich Einsparungen, unvermeidlich sind. Keine weiß daher zum jetzigen Zeitpunkt, wie viel von Opel übrig bleiben wird. Letztlich wird das der Markt entscheiden.



Ein gutes Produkt, und Opel hat hier in den letzten Jahren bei seiner Modellpalette einen deutlichen Sprung nach vor gemacht, ist das beste Verkaufsargument. Und wer weiß, vielleicht werden die Fahrzeuge mit dem Blitz ja noch mit zum Vorreiter für den Elektroantrieb. Es gibt jedenfalls keinen Grund, bei der Zukunft für Opel nur schwarz zu sehen.

Mehr zum Thema PSA-Konzern will Opel in drei Jahren wieder flott machen