Frankfurt/Main (dpa) - Der neue Chef der Deutschen Bank, Christian Sewing, hat seine Mitarbeiter auf schwere Zeiten eingeschworen.

«Mit Blick auf die Erträge müssen wir unsere Jägermentalität zurückgewinnen, uns in allen Geschäftsbereichen steigern und die Messlatte wieder höher legen», schrieb er in einer Nachricht an seine Mitarbeiter, die am Morgen veröffentlicht wurde.

«Es gibt nichts, worauf wir uns ausruhen können», heißt es in der Mitteilung weiter. Deutschlands größte Bank müsse schneller und klarer entscheiden und besser zusammenarbeiten. Der Start ins Jahr 2018 sei solide gewesen, «aber "solide" darf nicht unser Anspruch sein».

Sewing war am späten Sonntagabend zum Nachfolger des bisherigen Vorstandsvorsitzenden John Cryan ernannt worden.

Der Chefwechsel weckte bei Aktionären Aufbruchstimmung. Die Papiere schnellten im frühen Handel um 3,93 Prozent auf 11,80 Euro nach oben. Das bedeutete den ersten Platz im Dax.

Analysten blieben zunächst aber eher skeptisch. Der von Sewing umrissene Fokus auf Kostensenkungen und Ertragswachstum dürfte bei den Anlegern gut ankommen, kommentierte Analyst Jernej Omahen von der US-Investmentbank Goldman Sachs. Allerdings erbe der neue Chef große Herausforderungen im operativen Geschäft.

Experten forderten einen Strategiewechsel. Sewing müsse «neue Akzente setzen, damit die Bank endlich zu profitablem Wachstum zurückfindet», sagte Fondsmanager Ingo Speich von Union Investment. Er müsse dringend Ruhe in die Bank bringen.