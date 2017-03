München (dpa) - Der weltgrößte Rückversicherer Munich Re kann den Trend sinkender Gewinne wohl auch 2017 nicht stoppen.

Der Überschuss dürfte in diesem Jahr von zuletzt 2,6 Milliarden auf 2,0 bis 2,4 Milliarden Euro zurückgehen, kündigte der scheidende Vorstandschef Nikolaus von Bomhard bei der Bilanzvorlage in München an.

Als Gründe gelten die Niedrigzinsen und der harte Wettbewerb in der Branche. Dennoch gibt der Dax-Konzern über Dividenden und den Rückkauf eigener Aktien Milliarden an seine Aktionäre zurück.

Für 2016 sollen die Anteilseigner eine Dividende von 8,60 Euro erhalten, 35 Cent mehr als im Vorjahr. Dabei hatte die Munich Re mit 2,6 Milliarden Euro rund eine halbe Milliarde Euro weniger verdient als 2015. Das lag etwa daran, dass Großschäden wie die verheerenden Waldbrände in Kanada, Hurrikan «Matthew» in den USA und das Erdbeben in Neuseeland das Unternehmen viel Geld kosteten.