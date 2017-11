Wie geht es weiter mit den Mitarbeitern der insolventen Air Berlin? Ein Flugkapitän und zwei Flugbegleiterinnen aus NRW schildern offen ihre Situation. Ein letzter Gruß: Eine Bordkarte vom letzten Air-Berlin-Flug am 17. Oktober von München nach Berlin-Tegel. Bei den Mitarbeitern der insolventen Fluggesellschaft wächst der Zorn und die Unsicherheit darüber, wie es nun mit ihnen weitergeht. Ein letzter Gruß: Eine Bordkarte vom letzten Air-Berlin-Flug am 17. Oktober von München nach Berlin-Tegel. Bei den Mitarbeitern der insolventen Fluggesellschaft wächst der Zorn und die Unsicherheit darüber, wie es nun mit ihnen weitergeht. Aachen. Der Zorn unter den einst gut 8000 Mitarbeitern von Air Berlin wächst. Nicht nur, dass sie bei der insolventen Fluggesellschaft keine Zukunft mehr haben – große Teile von ihnen sitzen jetzt zudem zwischen allen Stühlen, weil sie lediglich auf Widerruf von ihrem Job freigestellt worden sind. Dabei braucht sie das Unternehmen nicht mehr, der Flugbetrieb ist ja eingestellt. Wer sie bezahlt, bleibt offen, denn für das Gehalt reicht das Geld aus der Insolvenzmasse nicht. Und ob sie sich auf dieser Grundlage arbeitslos melden können, ist fraglich. Das hat dazu geführt, dass sich bislang nur ein Drittel der Air-Berlin-Mitarbeiter, die dies machen könnten, bei den Arbeitsagenturen gemeldet hat. Drei langjährige und erfahrene Mitarbeiter der Fluggesellschaft, zwei Flugbegleiterinnen und ein Flugkapitän, haben im Gespräch mit unserer Zeitung geschildert, wie sie die letzten Wochen und Monate erlebt haben, wie groß ihre Enttäuschung und Verunsicherung ist und wie emotional der Abschied war. Wir dokumentieren im Folgenden die Aussagen der drei Air-Berliner, die in NRW leben und anonym bleiben wollen. Die Situation „Wir gehören zu den Air-Berlin- Mitarbeitern, die auf Widerruf freigestellt worden sind. Das bedeutet: Uns ist nicht gekündigt worden, Air Berlin verzichtet allerdings auf unsere Arbeitsleistung. Seit dem 1. November erhalten wir kein Gehalt mehr, weil die Erlöse aus dem Verkauf der Teile von Air Berlin nicht reichen, um unsere Löhne zu zahlen. Wir hängen also komplett in der Luft. Das Schlimmste daran ist, dass wir keine verbindlichen Informationen darüber bekommen, wie wir uns jetzt verhalten sollen. Ist es besser, sich bei der Arbeitsagentur arbeitslos zu melden, um dann Arbeitslosengeld beziehen zu können? Oder verwirken wir damit unser Recht auf eine Kündigungsschutzklage? Was geschieht mit den Versicherungen, mit der Altersvorsorge? Das sind Fragen, auf die wir keine verlässlichen Antworten bekommen. Arbeitsagentur, Anwälte, Steuerberater: Alle sagen etwas anderes. Das ist sehr belastend.“ Der richtige Weg „Einige unserer Kolleginnen und Kollegen haben sich bei der Arbeitsagentur arbeitslos gemeldet, weil sie die Sicherheit brauchen, weil sie Ende des Monats auf das Geld angewiesen sind. Viele Alleinerziehende, die in Teilzeit arbeiten, sind dabei. Wir können das sehr gut nachvollziehen. Für uns ist das aber im Moment nicht der richtige Weg.“ Die soziale Komponente „Dass es mit Air Berlin nicht gut enden würde, haben wir irgendwann geahnt. Sehr überrascht sind wir allerdings von der Art und Weise, wie dieses Verfahren jetzt durchgezogen wird: nämlich knallhart. Es geht dabei nur um die Flugzeuge und Routen. Die über 8000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter interessieren offensichtlich nicht. Darüber sind wir maßlos enttäuscht. Immerhin haben wir uns bis zuletzt mit unserer ganzen Kraft eingesetzt. Die soziale Komponente fehlt völlig. Durch die widerrufliche Freistellung bluten viele unserer Kolleginnen und Kollegen finanziell aus. Aber vielleicht ist das ja auch Absicht, damit sie dann einen weniger lukrativen Vertrag bei einer anderen Airline unterzeichnen und keine Kündigungsschutzklage einreichen.“

„Dass wir uns jetzt bei Easyjet und bei Lufthansa, genauer: bei Eurowings neu bewerben sollen, ist nicht einzusehen. Unsere Qualifikation ist doch offensichtlich. Es geht nur darum, einen geordneten Betriebsübergang zu verhindern, damit wir unser bisheriges Gehalt und unsere tariflichen Rechte nicht mitnehmen können. Uns ist klar, dass wir finanzielle Abstriche machen müssen. Und wir sind auch bereit, das zu akzeptieren. Aber die Option, jetzt zu Eurowings Europe mit Sitz in Österreich zu wechseln, ist für uns keine. Auch wenn die deutschen Tarifbedingungen gelten sollen, wenn wir an deutschen Standorten eingesetzt werden: Die tarifrechtlichen Arbeitsbedingungen dort sind viel schlechter. Wir sind ja sogar schon von Eurowings-Mitarbeitern gewarnt worden, dort anzuheuern. Und was geschieht nach der Probezeit von sechs Monaten? Werden wir dann auch wirklich übernommen? Wir haben den Verdacht, dass uns Eurowings Europe in Wirklichkeit gar nicht will, weil wir selbstbewusst und kritisch sind und uns mit dem Tarifrecht gut auskennen." Die Politik „Natürlich fühlen wir uns von der Politik im Stich gelassen. Angela Merkel hat bei einem Treffen mit Kolleginnen und Kollegen gesagt: ,Seien Sie unbesorgt. Um Sie wird sich gekümmert.‘ Das Gefühl, dass dies tatsächlich geschieht, drängt sich nicht unbedingt auf. Auch von den anderen Politikern erfahren wir keine Unterstützung. Eine Ausnahme gibt es allerdings: Gregor Gysi. Der hat sogar eine Strafanzeige gegen den Sachwalter angeregt.“ Das mulmige Gefühl „Ob die Insolvenz zu verhindern war? Die Verluste haben sich in den vergangenen Jahren ja immer weiter aufgetürmt. Uns war klar, dass das nicht immer so weitergehen konnte. Aber wir waren der Meinung, wenigstens bis zum Sommerflugplan 2018 sicher zu sein, weil Etihad ja Geld zuschoss. Der Rückzug von Etihad Mitte August kam dann völlig überraschend. Bei uns ist allerdings der Verdacht aufgekommen, dass dies alles ein abgekartetes Spiel war. Warum war die Kanzlerin mit Lufthansa- Chef Spohr noch Anfang des Jahres in Abu Dhabi? Wie kann es sein, dass Etihad am 12. August bekannt gibt, dass kein Geld für Air Berlin mehr fließt, und am Tag darauf erscheint der Insolvenzverwalter und erklärt, er sei schon seit Monaten mit der Insolvenz von Air Berlin beschäftigt? Das passt doch nicht zusammen. Ist also Air Berlin geopfert worden, um Lufthansa zu stärken? Das lässt sich natürlich nicht beweisen, aber das mulmige Gefühl bleibt."