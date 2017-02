Paris. Der Chef des französischen Autobauers PSA, Carlos Tavares, hat bei einem Telefonat mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) über den angestrebten Kauf von Opel gesprochen. Beide hätten am Dienstag eine „fruchtbare Diskussion“ zu dem Thema geführt, erklärte der französische Konzern in Paris. Tavares habe der Kanzlerin dargelegt, warum er einen „europäischen Champion“ im Automobilsektor schaffen wolle.

Tavares habe zudem versichert, dass er den „Dialog“ mit allen Partnern fortsetzen und sich an geltende „Vereinbarungen“ in den europäischen Staaten halten wolle. PSA (Peugeot, Citroën, DS) will dem US-Autobauer General Motors (GM) die Marken Opel und Vauxhall abkaufen. Die Pläne wurden vor einer Woche bekannt und lösten in Deutschland umgehend Sorgen um die Arbeitsplätze bei Opel aus. fs/ut/AFP