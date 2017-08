Berlin (dpa) - Der Streit über die Zukunft von Verbrennungsmotoren könnte im Herbst zu einem Knackpunkt bei Koalitionsverhandlungen werden.

Während die CSU einen Ausstieg als nicht verhandelbar bezeichnete, bekräftigten die Grünen, nur eine Koalition einzugehen, die das Ende dieser Technik einleite. Bundeskanzlerin Angela Merkel sieht das Ende der Dieseltechnik allerdings noch in weiter Ferne.

«Ein Verbot des Verbrennungsmotors legt die Axt an die Wurzel unseres Wohlstands», sagte CSU-Chef Horst Seehofer den Zeitungen der Funke Mediengruppe. «Das ist in Koalitionsgesprächen für die CSU genauso wenig verhandelbar wie Steuererhöhungen, eine Erleichterung der Zuwanderung und eine Lockerung der Sicherheitspolitik.»

Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir erwiderte in den Montagsausgaben der Funke-Mediengruppe: «Grüne gehen in keine Koalition, die nicht das Ende der Ära des fossilen Verbrennungsmotors einleitet und den Einstieg in den abgasfreien Verkehr schafft». Dem «Spiegel» zufolge sieht ein noch nicht beschlossenes Verkehrsprogramm der Grünen vor, spritfressende Dieselfahrzeuge steuerlich stärker zu belasten. Dafür soll der Kauf emissionsfreier Autos wie Elektrofahrzeuge mit 6000 Euro gefördert werden. Der Bundesvorstand solle das Programm an diesem Montag beschließen.

Doch wie lange dauert ein Ausstieg aus der Dieseltechnik? «Den Diesel wird es noch viele, viele Jahre geben, genauso wie den Verbrennungsmotor», sagte Merkel (CDU) am Sonntag im Sommerinterview der ZDF-Sendung «Berlin direkt». «Es hat keinen Sinn, jetzt die Menschen zu verunsichern.» Die Brückentechnologie Verbrennungsmotor «werden wir nicht Jahre brauchen, sondern ich würde sagen: Jahrzehnte». Mit Seehofer gebe es da «sehr viel Übereinstimmung», sagte Merkel. In Richtung Grüne fügte sie hinzu: «Ich nehme alles Ernst, was die Mitbewerber sagen.» Jetzt werde aber nicht um Koalitionen gekämpft. Zudem halte sie nichts davon, jeden Tag zu sagen, was man in Koalitionsvereinbarungen einbringen werde.

Merkel zufolge werden umweltfreundliche Dieselmotoren benötigt, um die Klimaschutzziele einzuhalten. Eine Jahreszahl für das Aus dieser Motorenart wollte sie nicht nennen. Zugleich müsse der Umstieg auf die Elektro- oder Wasserstoffmobilität geschafft werden. «Wir wollen am Ende dieses Jahrhunderts (...) ein Jahrhundert ohne größere CO2-Emissionen haben», betonte sie. «Aber wir sind im Jahre 2017.»

Auch der SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz sagte, der Verbrennungsmotor werde noch lange gebraucht. Anstatt die Technologie in Bausch und Bogen zu verdammen, wäre es besser, jetzt in die Optimierung der Diesel-Technologie zu investieren. In dieser Frage seien die Union und die Grünen sehr weit voneinander entfernt. «Schlimmer kann es für Schwarz-Grün nicht kommen», fügte er im ARD-Sommerinterview hinzu.