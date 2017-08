Nach Angaben von Vorstandschef Thomas Winkelmann steht die Airline schon seit Wochen mit den Kaufinteressenten in Kontakt. Alle seien «in finanzieller Hinsicht seriös, vom Volumen her ausreichend groß, um Air Berlin eine sichere Zukunft zu bieten, und hätten zudem das Interesse, weiterhin vom Standort Deutschland aus zu operieren», sagte Winkelmann der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung». Er nannte keine Namen außer den der Lufthansa.

Lufthansa sieht sich unter großem Zeitdruck, so dass die bereits weit gediehenen und seit Monaten vorangetriebenen Verhandlungen schon in der kommenden Woche abgeschlossen werden könnten, wie die Zeitung erfuhr. Mit dem Air-Berlin-Vorstand und dem Sachwalter Lucas Flöther solle auch über das Wochenende verhandelt werden.

Die Flugbegleitergewerkschaft Ufo kritisierte: «Die Bieter wollen nur das Blech, und die Leute können sehen, wo sie bleiben.» Baublies appellierte an die Politik, die Arbeitsplätze zu aktuellen Bedingungen zu sichern. «Mit dem 150-Millionen-Kredit sollten schließlich die Jobs gerettet werden», sagte Tarifvorstand Nicoley Baublies der Deutschen Presse-Agentur.

Lufthansa will neben bereits angemieteten 38 Air-Berlin-Jets die österreichische Touristik-Tochter «Niki» und weitere Flugzeuge übernehmen. Sie sollen unter dem Dach der Lufthansa-Tochter Eurowings an den Start gehen. In der Zahl seien auch die meisten der 17 Langstrecken-Flugzeuge der Air Berlin enthalten, die ebenfalls an die Eurowings gehen sollen.

Ryanair hatte die geplante Übernahme großer Flottenteile durch die Lufthansa scharf kritisiert und Klage bei den Kartellbehörden eingereicht. Kein Interesse hat Lufthansa dem Vernehmen nach an älteren Propeller-Maschinen und an den 14 Boeing-Jets, die Air Berlin zu hohen Kosten von der Tuifly gemietet hat. Sie könnten an den Touristikflieger des Tui-Konzerns zurückfallen.

Winkelmann sagte im Gespräch mit «Bild» und «B.Z.»: «Aus heutiger Sicht ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass die Marke Air Berlin verschwindet.»

Die Pläne der Lufthansa stoßen aber weiter auch auf Gegenwind. «Air Berlin und Lufthansa sind auf vielen Flugstrecken direkte Konkurrenten», sagte der Chef der Monopolkommission, Achim Wambach, der «Rheinischen Post» (Donnerstag). Lufthansa müsse bei einer Übernahme «mit strengen Bedingungen und Auflagen rechnen». Dazu zähle der Verzicht auf weite Teile der begehrten Landerechte von Air Berlin.