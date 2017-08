Berlin (dpa) - Politiker haben auch am Wochenende Kritik an den Ergebnissen des Diesel-Gipfels geäußert. Die vereinbarten Software-Updates seien nicht ausreichend wirksam, kritisierte Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD).

Sie rechne mit einem Rückgang der Stickoxid-Emissionen von weniger als zehn Prozent. Das reiche nicht aus, um Fahrverbote zu verhindern. «Die Autobranche muss nachlegen», sagte Hendricks dem «Spiegel». Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) warnte vor einer «Kriegserklärung» an die Branche.

Beim Dieselgipfel am Mittwoch hatten die deutschen Autobauer zugesagt, selbst «Umstiegsprämien» für Besitzer alter Diesel zu finanzieren. Für weniger Stickoxid-Ausstoß sollen zudem 5,3 Millionen Fahrzeuge der Klassen Euro 5 und 6 eine neue Software erhalten. Darunter sind bereits 2,5 Millionen Autos von VW, für die nach dem Skandal um Abgasmanipulationen Nachrüstungen amtlich angeordnet wurden. Umbauten an Motoren, die teurer und aufwendiger wären, lehnt die Branche ab.

Der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Sören Bartol forderte eine technische Umrüstung der alten Diesel-Fahrzeuge, «die günstiger als der Neukauf ist». Viele Besitzer älterer Autos der Schadstoffklassen Euro 3, Euro 4 und auch Euro 5 könnten sich keinen Neuwagen leisten, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Die von deutschen Marken beim Diesel-Gipfel zugesagten Prämien für den Kauf neuer, sauberer Fahrzeuge könnten daher «nur eine mögliche Lösung» sein.

Er erwarte von den Herstellern, dass sie innerhalb eines halben Jahres marktgängige technische Konzepte zur Schadstoffreduzierung direkt an den Motoren liefern, machte Bartol deutlich. Sonst müsse die Politik wieder aktiv werden. «Es ist schlicht falsch, dass es keine technischen Lösungen am Markt gibt.» Mittelständische Zulieferer hätten Produkte entwickelt, die auch schon erfolgreich getestet worden seien. «Die Hersteller sollten nicht denken, dass wir zulassen, dass Millionen von Autofahrern faktisch enteignet werden.»

Seehofer sagte der «Bild am Sonntag», er habe den Eindruck, «dass es einigen Politikern und Verbänden darum geht, der Automobilindustrie und damit den Arbeitsplätzen den Krieg zu erklären - auch durch ein Verbot des Verbrennungsmotors. Aber das wird auf den erbitterten Widerstand Bayerns stoßen.» Man werde gemeinsam mit den Beschäftigten und in deren Interesse gegen «jede Art von Hetzjagd vorgehen», so der CSU-Chef. «Wir setzen auf ein Bündnis mit den Menschen und Beschäftigten gegen grüne Ideologien.» Man dürfe nicht «die Axt an einen für unser Land und unseren Wohlstand entscheidenden Wirtschaftszweig anlegen». Gleichwohl hätten die Hersteller Fehler gemacht, die schnell korrigiert werden müssten.