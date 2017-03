Leipzig. Die erste Etappe im Wettbewerb um den „Großen Preis des Mittelstandes 2017“ ist abgeschlossen. 4.923 Kandidaten, darunter 429 aus NRW, bewerben sich um den von der Oskar-Patzelt-Stiftung mit Sitz in Leipzig ausgelobten Preis. Darunter sind 4.774 Nominierungen für kleine und mittelständische Unternehmen, 81 Nominierungen für wirtschaftsfreundliche Kommunen und 68 Nominierungen für mittelstandsfreundliche Banken und Kreditinstitute.

Der Wettbewerb erfährt auch im 23. Jahr eine überaus stabile und bundesweit hohe Resonanz. „Respekt und Achtung“ lautet heuer das Motto. Dr. Helfried Schmidt, Vorstand der Oskar-Patzelt-Stiftung und Gründer des Wettbewerbs, freut sich über die hohe Beteiligung an der Nominierung: „Es geht uns vor allem darum, dem deutschen Mittelstand Respekt und Anerkennung für sein Durchhalten in Krisenzeiten und für seine Erneuerungsfähigkeiten zu vermitteln.“ Petra Tröger, Vorstand der Oskar-Patzelt-Stiftung, unterstreicht: „Es geht in diesem Wettbewerb insbesondere um die ganzheitliche Bewertung eines Unternehmens, um betriebswirtschaftlichen Ergebnisse insgesamt sowie um Nachhaltigkeit und Zukunftsorientierung, nicht nur für das Unternehmen, sondern für die Gesellschaft.“

Alle Nominierungen des 23. Wettbewerbs sind unter www.kompetenznetz-mittelstand.de und www.mittelstandspreis.com veröffentlicht. Dort finden Sie auch weitere Informationen zum laufenden Wettbewerb. In den nächsten Monaten werden die Kadidaten gecoacht und geprüft. Im Herbst stehen dann die Preisträger fest - sie werden auf Auszeichnungsgala in Dresden (9.09.), Düsseldorf (16.09.) und Würzburg (30.09.) geehrt. Bis dahin bleiben die Ergebnisse „unter Verschluss“.