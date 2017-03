Essen (dpa) - Der Ökostrom-Konzern Innogy hat im vergangenen Jahr weniger verdient. Dabei erreichte das Unternehmen allerdings die selbst gesetzten Ziele.

«Bei unseren Ertragszielen haben wir eine Punktlandung hingelegt», sagte Konzernchef Peter Terium am Montag in Essen. Als Grund für den Ergebnisrückgang führte er Mehraufwendungen für die Instandhaltung und Modernisierung der Energienetze an; zudem seien Windkraftanlagen mangels Wind nicht ausgelastet gewesen.

Die Stromerzeugung sank um 3 Prozent, der Umsatz um 4 Prozent auf 43,6 Milliarden Euro. Der Gewinn fiel um 6 Prozent auf 1,5 Milliarden Euro. Das MDax-Unternehmen will für 2016 eine Dividende von 1,60 Euro je Aktie ausschütten. Hauptprofiteur ist der Mutterkonzern RWE, der noch knapp 77 Prozent an der Tochter hält. Bei Innogy hat RWE sein Zukunftsgeschäft mit Netzen, Vertrieb und Ökostrom gebündelt.