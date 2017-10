Wiesbaden/Düsseldorf (dpa) - Frohe Botschaft für große und kleine Weihnachtsbäcker: Der steile Anstieg der Butterpreise von einer Rekordhöhe zur nächsten wird sich nach Ansicht von Marktbeobachtern nicht fortsetzen.

Weil derzeit mehr Milch als vor einem Jahr zur Verfügung steht und die Verbraucher bereits mit einer spürbaren Kaufzurückhaltung auf die Ladenpreise von knapp 2 Euro für das Butterstück der untersten Preislage reagiert haben, wird eher mit einer Entspannung als mit einem weiteren Preisanstieg gerechnet. Der Bundesverband Deutscher Milchviehhalter befürchtet sinkende Preise bei Milchprodukten, was für die Landwirte ein herber Rückschlag wäre.

Der Butterpreis ist im September so stark gestiegen wie seit rund 26 Jahren nicht mehr. Das Speisefett kostete gut 70 Prozent mehr als vor einem Jahr, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte. Das war der stärkste Anstieg in einem Einzelmonat seit 1991.

Deutlich teurer wurden in Jahresfrist auch Molkereiprodukte mit plus 15 Prozent. Die stärksten Preisanstiege von jeweils etwa 30 Prozent gab es bei Sahne, Milch und Quark. Auch Käse und Joghurt kosteten mehr als ein Jahr zuvor. Die aktuellen Preiserhöhungen bei den Erzeugern würden offensichtlich an den Großhandel und letztlich an den Endverbraucher weitergegeben, erklärte die Wiesbadener Behörde.

Für die Verbraucher ist nach Einschätzung des Handelsexperten Matthias Queck von LZ Retailytics keine wesentliche Entspannung bei Molkereiprodukten in Sicht. «Käse ist erst zum Monatsbeginn bei den Discountern erneut teurer geworden und steht teilweise auf dem höchsten Preislevel, das ich seit 15 oder 20 Jahren gesehen habe», sagte Queck der Deutschen Presse-Agentur.

Die Lebensmittel-Discounter seien in diesem Jahr für Lebkuchen und anderes Weihnachtsgebäck mit etwa denselben Preisen wie vergangenes Jahr in den Markt gegangen. «Dort ist die massive Verteuerung wegen früher Verhandlungen noch nicht zu spüren», erläuterte Queck.

Nach Informationen des Bundesverbandes Deutscher Milchviehhalter liegt die Milchmenge derzeit in Deutschland drei Prozent über dem Vorjahresstand. «Und wir steuern auf das Rekordniveau vom November 2015 zu», sagte Verbandssprecher Hans Foldenauer der dpa.

Fallende Preise wären somit keine Überraschung. Derzeit laufen die Verhandlungen über neue Halbjahres-Lieferverträge zwischen den einzelnen Molkereien und den Lebensmittelhändlern. Dabei geht es um Trinkmilch sowie Milchprodukte in den unteren Preislagen der Händler.

«Ich sehe das mit großer Sorge. Meines Erachtens steuern wir sehenden Auges auf die nächste Milchmarktkrise zu», sagte Foldenauer mit Blick auf die steigende Milchmenge. Wenn die Preise wieder bröckelten, werde es für viele Betriebe, die die jüngste Krise gerade so überstanden hätten, eng. Die Bauern bekämen gegenwärtig im Bundesdurchschnitt einen Auszahlungspreis von den Molkereien von 38 Cent je Kilogramm Rohmilch, was etwa einem Liter entspreche.