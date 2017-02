Ende des vergangenen Jahres beschäftigte Henkel weltweit 51 350 Mitarbeiter, 1900 mehr als Ende 2015. Der Zuwachs geht entscheidend auf Übernahmen zurück, vor allem die von Sun Products in den USA. Mehr als 80 Prozent der Mitarbeiter sind außerhalb Deutschlands für Henkel tätig, 5500 arbeiten am Stammsitz in Düsseldorf.