Wiesbaden (dpa) - Höhere Umsätze und mehr Beschäftigte: Die Handwerksbetriebe in Deutschland befinden sich auch im neuen Jahr weiter im Aufschwung.

Im ersten Quartal des Jahres 2017 stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um deutliche 6,5 Prozent, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Die klare Umsatzsteigerung sei teilweise auch darauf zurückzuführen, dass das erste Quartal 2017 drei Arbeitstage mehr hatte als das Vorjahresquartal.

Bei der Zahl der Beschäftigten in den zulassungspflichtigen Gewerken ging es nach diesen vorläufigen Zahlen leicht nach oben: 1,0 Prozent mehr Menschen als noch im Vorjahr waren Ende März im Handwerk tätig. Leichte Rückgänge hatten diesbezüglich nur zwei der sieben einzelnen Handwerksgruppen zu vermelden:

Das Lebensmittelgewerbe (-0,1 Prozent) und das Handwerk für den privaten Bedarf (-1,0 Prozent). In diesen beiden Gruppen fiel auch die Umsatzsteigerung am geringsten aus. Am deutlichsten zeigte sich das Umsatzplus im Kraftfahrzeuggewerbe, das einen Zuwachs von 8,5 Prozent verzeichnete.