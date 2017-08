Der vorläufige Gläubigerausschuss hatte sich am Mittwochmorgen in Berlin getroffen, noch bevor das offizielle Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung vom Amtsgericht Berlin-Charlottenburg eröffnet wurde. Bei dem Treffen ging es zunächst um Formalien. Das Gremium stimmte der Fortsetzung des Flugbetriebs zu und erstellte einen Zeitplan für die nächsten Schritte.

Lufthansa bietet nach wie vor für die Touristiktochter Niki und weitere Teile der Air Berlin, nicht aber für das komplette Unternehmen, hieß es in Kreisen des Frankfurter Dax-Konzerns. Die österreichische Niki gehört mit ihren geringen Kosten und einer modernen Airbus-Flotte zu den begehrten Teilen des Air-Berlin-Konzerns. Mehrere Medien hatten spekuliert, dass bereits in der ersten Sitzung des Gläubigerausschusses eine Abspaltung beschlossen werden könnte.

Der vom Amtsgericht Charlottenburg eingesetzte Sachwalter Lucas Flöther wurde einstimmig in seinem Amt bestätigt, wie Air Berlin am Unternehmenssitz weiter mitteilte. Der Generalbevollmächtigte Frank Kebekus kündigte an, die weiteren Verhandlungen mit Hochdruck zu führen. «Unser Ziel ist und bleibt, zügig zu tragfähigen Abschlüssen zu kommen und so viele Arbeitsplätze wie möglich zu erhalten», sagte er. Der Prozess steht unter großem Zeitdruck, da Buchungen sowohl von Privatleuten als auch von Reiseveranstaltern bei andauernder Unsicherheit ausbleiben.

Der Nürnberger Unternehmer Hans Rudolf Wöhrl will die Fluggesellschaft nach eigenem Bekunden als Ganzes kaufen, stößt damit aber auf Ablehnung in der Bundesregierung, die Air Berlin in ihrer bisherigen Form nicht für überlebensfähig hält. Wöhrl wirft Air Berlin ein intransparentes Bieter-Verfahren vor, in dem Lufthansa eindeutig bevorzugt werden solle.

Auch der irische Billigflieger Ryanair hatte die Lufthansa-Pläne und die Umstände der Air-Berlin-Pleite samt staatlicher Bürgschaft über 150 Millionen Euro scharf als «abgekartetes Spiel» kritisiert. Die deutsche Politik schaffe mit ihrer Unterstützung nicht wie erklärt einen nationalen Champion, sondern ein «Monster», das kleinere Anbieter an deutschen Flughäfen in Schach halte, sagte Ryanair-Chef Michael O'Leary der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» (Mittwoch). Bei einem fair organisierten Bieterverfahren werde Ryanair den Kauf von Geschäftseinheiten der Air Berlin ernsthaft prüfen, kündigte O'Leary an.

Die Gewerkschaft Verdi appellierte an die Gläubiger, die Interessen der mehr als 8000 Beschäftigten nicht unter den Tisch fallen zu lassen. «Es geht hier um die Rettung von Arbeitsplätzen», sagte Vorstandsmitglied Christine Behle. «Das muss sich der Gläubigerausschuss immer wieder vor Augen halten.»

In dem Gremium sitzen Vertreter von Eurowings, der Bundesagentur für Arbeit und der Commerzbank sowie der Air-Berlin-Manager Christian Weyer und der Berliner Rechtsanwalt und Insolvenzexperte Niklas Lütcke. Behle verlangte am Mittwoch weitere Sitze für zusätzliche Arbeitnehmervertreter. Es könne nicht sein, dass für den Bereich Technik und Verwaltung und für die Luftverkehr KG jeweils nur ein Beschäftigtenvertreter für insgesamt mehr als 8000 Beschäftigte am Ausschuss teilnehmen könne.

Air Berlin hatte am 15. August Insolvenz beantragt, nachdem der Großaktionär Etihad dem dauerhaft defizitären Partner die finanzielle Unterstützung entzogen hatte. Der Flugbetrieb ist durch den Kredit der staatlichen KfW-Bank über 150 Millionen Euro für etwa drei Monate gesichert.