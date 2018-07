Antwort: Gold zählt zu den Sachwerten. Der Goldpreis schwankt aber stark. Von früheren Höchstständen sind wir heute weit entfernt. Und Gold bringt keine Zinsen. In Krisensituationen ist Gold jedoch sehr gefragt und kann eine ausgleichende Wirkung auf andere „Anlageklassen“ haben. Einen kleinen Teil des Vermögens in Gold anzulegen, ist deshalb grundsätzlich empfehlenswert.

Antwort: Aktien bieten langfristig gute Renditechancen. Und der Dax hat sich in der Tat seit seinem Bestehen in den vergangenen 30 Jahren mit im Schnitt gut acht Prozent jährlich gut entwickelt. Von daher ist das grundsätzlich eine gute Idee. Voraussetzung ist, dass Sie einen langfristigen Anlagehorizont von mindestens fünf, besser zehn Jahren und mehr haben. Zudem müssen Sie Wertschwankungen aushalten können. Aktienanlagen sollten auch möglichst breit gestreut sein. Deshalb würde ich mich nicht nur auf deutsche Aktien beschränken, sondern eine internationale Aktienanlage bevorzugen. Wichtig ist außerdem, dass Sie weiteres Vermögen besitzen, vor allem auch eine schnell verfügbare Geldreserve für Notfälle, zum Beispiel auf einem Tagesgeldkonto.

Da es keine Zinsen mehr gibt, überlege ich, in Dax-Fonds anzulegen. Was meinen Sie dazu?

Antwort: Beim Kauf fällt in der Regel ein einmaliger Ausgabeaufschlag an, der je nach Fonds unterschiedlich hoch ist. Hinzu kommt für die Verwaltung eine regelmäßige Gebühr. Ihr Berater muss Ihnen alle Kosten offen ausweisen.

Antwort: Eine Möglichkeit könnte der Kauf weiterer Fonds sein. Hier gibt es eine breite Auswahl. Welche Fonds am besten zu Ihnen und Ihren Anlagezielen passen, sollten Sie in einem Gespräch mit Ihrem Berater klären.

Düsseldorf. Nullzinsen machen den Sparern das Leben schwer. Was können Anleger tun, um trotz dieser schwierigen Bedingungen eine gute Rendite zu erzielen? Hilfestellung zu Fragen der Geld- und Vermögensanlage gaben bei unserer Service-Aktion Bernd Weber, Andre Kuckelkorn, Markus Steingaß und André Oymanns vom Bundesverband deutscher Banken – am Telefon, im Chat und per Twitter. Wir dokumentieren wichtige Fragen und Antworten.

Ist es besser, einen großen Goldbarren zu kaufen oder zehn kleinere Goldbarren?

Antwort: Zehn kleinere sind teurer als ein großer Goldbarren. Andererseits bieten mehrere Barren den Vorteil, dass Sie später Gold auch stückweise wieder verkaufen können und Sie sich nicht gänzlich von Ihrem Goldbestand trennen müssten.

„Aktienfonds sind im Zweifel die bessere Wahl, da Fonds grundsätzlich in viele Wertpapiere anlegen und so das Risiko besser verteilen.“

Wir haben zwei Aktien, deren Wert sich gut entwickelt hat. Sollen wir welche nachkaufen?

Antwort: Legen Sie besser nicht einseitig in nur zwei Aktienwerte an. Eine Aktienanlage sollte breiter aufgestellt sein, das heißt wenigstens etwa ein Dutzend verschiedene Aktien umfassen, um das Risiko von Kursrückschlägen zu mindern. Wenn der anzulegende Betrag dafür zu niedrig ist, sind Aktienfonds im Zweifel die bessere Wahl, da Fonds grundsätzlich in viele Wertpapiere anlegen und so das Risiko besser verteilen können.

Ich habe zwei Immobilien und 20 000 Euro auf dem Konto. Davon möchte ich 15 000 Euro mit möglichst drei Prozent anlegen. Haben Sie einen Vorschlag für mich?

Antwort: Drei Prozent gibt es nicht ohne Risiko. Außerdem: Was machen Sie, wenn an den Immobilien Reparaturen anfallen? An Ihrer Stelle würde ich die 20 000 Euro, wenn das Ihr einziges Geldvermögen ist, lieber schnell verfügbar für Notfälle bereithalten.

Ich dachte daran, einen börsengehandelte Indexfonds (ETF) auf den Dax zu kaufen. Die sind ja kostengünstiger als andere Investmentfonds. Was meinen Sie?

Antwort: Bei einem ETF machen Sie jede Kursbewegung mit, in guten wie in schlechten Zeiten. Bei einem gemanagten Fonds muss das nicht der Fall sein. Hier kann das Fondsmanagement auf Kapitalmarktveränderungen reagieren. Trotz einer günstigeren Kostenstruktur muss ein ETF nicht immer die bessere Wahl sein.

Ich bin 30 Jahre alt und möchte regelmäßig monatlich etwas fürs Alter auf die hohe Kante legen. Wie kann ich das mit möglichst guten Renditechancen?

Antwort: Wenn Sie Rendite und Flexibilität zugleich haben wollen, käme ein Fondssparplan mit Aktienfonds in Betracht. Hier bestehen langfristig hohe Renditechancen von im Schnitt etwa sechs bis acht Prozent jährlich – so jedenfalls die historische Entwicklung. Da Sie bei einem Fondssparplan die Sparrate jederzeit nach Belieben verändern können und das angesparte Kapital stets verfügbar bleibt, haben Sie zudem ein sehr flexibles Anlageprodukt.