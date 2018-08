Auf der Computerspielmesse Gamescom in Köln stehen ab Mittwoch ältere Nutzer im Fokus. Ein Experte erklärt im Interview, warum die sogenannten "Silver-Gamer" immer wichtiger für die Branche werden.

Köln. Am Mittwoch öffnet die Computerspielemesse Gamescom in Deutz ihre Pforten. Seit zehn Jahren ist sie in Köln. Zum Jubiläumsjahr werden eine halbe Million Besucher erwartet. Immer mehr Bedeutung bekommen die sogenannten „Silver-Gamer“ jenseits der 50. Sie machen ein Viertel aller Spieler aus. Warum das so ist erklärt der Chef des Branchenverbands Game, Felix Falk.

Wie hat sich die Zielgruppe bei den Gamern verändert?

Felix Falk: Das Klischee vom 16-Jährigen, der alleine zu Hause vor seinem Computer sitzt, hat sich komplett überholt. Die Hälfte aller Deutschen spielt inzwischen. Dabei hat sich die Gruppe der Ü50-Jährigen zur größten Gruppe der Gamer entwickelt. Sie macht ein Viertel aller Menschen aus, die am PC, an der Konsole oder an mobilen Endgeräten spielen.

Deshalb wird auch die Bedeutung der Ü50-Gruppe für die Branche immer wichtiger. Dort gibt es die größten Zuwächse. Inzwischen ist das Durchschnittsalter der Spieler auf 36 angestiegen – das wird sich weiter fortsetzen.

Wie wirkt sich das Verhältnis von Männern in der Ü50-Gruppe aus?

Falk: Insgesamt sind 47 Prozent der Spieler Frauen und 53 Prozent Männer. Insbesondere bei älteren Frauen sind seit Jahren stärkere Zuwächse zu verzeichnen. Deshalb sind auch sie zu einer wichtigen Zielgruppe geworden.

Wie steigen ältere Spieler ein?

Falk: Hier sind die mobilen Spiele auf Smartphone oder dem Tablet von zentraler Bedeutung. Man braucht einfach keine zusätzliche Technik, um spielen zu können. Das Spiel wird runtergeladen und dann kann es direkt losgehen. Das gilt auch für Menschen, die sich bislang noch nicht so der digitalen Welt geöffnet haben. Spiele auf dem Smartphone führen ältere Menschen an das Thema heran, weil sie Einstiegshürden nehmen.

Welche Spiele werden von der älteren Generation gespielt?

Messe

Öffnungszeiten

Karten Die Gamescom, die unser Interview-Partner Felix Falk mitprägt, steht vom 22. bis zum 25. August allen Besuchern in der Köln-Messe offen. Mi+Do: 10-20, Fr+Sa 9-20 Uhr. Karten gibt es nur noch für den Mittwoch, Donnerstag und Freitag. Der Samstag ist ausverkauft. Aber auch dafür besteht die Chance, über die Mittagstickets zur Messe zu kommen. Tagestickets kosten (ermäßigt 9.50) 15.50 Euro.

Falk: Prinzipiell nutzen auch ältere Menschen die ganze Vielfalt der Spielewelt. Besonders beliebt sind Genres wie Knobel-, Aufbau-Strategie-, Geschicklichkeitsspiele und Simulationen. Aber viele in dieser Gruppe sind auch Fans von Strategie- und Rollenspielen, wo Charaktere oder eine Spielwelt über eine lange Zeit hinweg entwickelt werden können. Es gibt sogar Seniorenteams, die beim E-Sport antreten. Dazu zählt zum Beispiel Senioren-Clan „Silver Snipers“, ein Ü60-Team beim Strategiespiel Counter-Strike aus Nordeuropa.