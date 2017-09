Um nach dem Austritt Großbritanniens weiter in der EU arbeiten zu können, dürften Banken rechtlich selbstständige Töchter mit Sitz in einem EU-Staat brauchen. Paris und Frankfurt, aber auch Dublin, Amsterdam und Luxemburg buhlen um mögliche Stellenverlagerungen.

Mit einer humorvollen Kampagne hatte Guillaume Ende 2016 für Aufsehen gesorgt. Ihre Gesellschaft ließ in London Werbeplakate mit dem ironischen Wortspiel «Tired of the fog? Try the frogs!» («Den Nebel satt? Versuchen Sie die Frösche!») anbringen. Eine Anspielung auf das britische Wetter und den Spitznamen der Briten für die Franzosen.

In Deutschland sieht man jedoch Frankfurt klar im Vorteil. Für ihn sei dieses Rennen eigentlich schon gelaufen, sagte Deutsche-Bank-Chef John Cryan gerade bei einer Bankentagung. Die Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) sprach der Heimat der Europäischen Zentralbank (EZB) die «Pole-Position für Brexit-Banker» zu. Im globalen Finanzzentren-Index der Firma Z/Yen steht Paris nur auf Platz 29 - noch hinter München. Frankfurt ist die Nummer 23.

Von den großen Banken haben sich bislang die französischen Institute und HSBC für Paris ausgesprochen. Die von der Helaba zusammengeführte Liste der Ankündigungen für Frankfurt liest sich länger - wobei man in Paris aber vorrechnet, dass die Zahl der angekündigten Stellen nur wenig zurückliege und viele Entscheidungen noch nicht gefallen seien. «Die amerikanischen Banken sagen uns, dass sie noch in einer Wartestellung sind», so Griveaux in «Le Monde». «Sie haben noch nicht entschieden, an welchen Finanzplatz sie ihre Teams umsiedeln, solange die Bedingungen des Brexit noch nicht entschieden sind.»

Paris-Europlace-Lobbyist Arnaud de Bresson will ohnehin nicht von einem Wettbewerb zwischen Paris und Frankfurt sprechen. Aus seiner Sicht bietet der britische EU-Austritt eine Gelegenheit, das bislang von London dominierte europäische Finanzsystem «ins Gleichgewicht zu bringen, mit einer besseren Aufteilung der Aktivitäten zwischen den verschiedenen europäischen Hauptstädten». Für ihn geht es darum, nach dem Brexit einen wettbewerbsfähigen Finanzplatz Europa zu bauen.

Klar ist aber, dass Paris sich ins Zeug legt, um seinen Teil vom Brexit-Kuchen abzugreifen. Oder, wie es eine Regionalpolitikerin sagte: den «blau-weiß-roten Teppich» auszurollen.