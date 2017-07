London. Großbritannien plant ein Verkaufsverbot von Diesel- und Benzinautos bis zum Jahr 2040. Das Verbot folgt knapp drei Wochen nach der Bekanntgabe Frankreichs, für den Klimaschutz den Verkauf von Verbrennungsmotoren bis 2040 einzustellen. Norwegen hat sich sogar vorgenommen, dass ab 2025 alle Neufahrzeuge emissionsfrei sein sollen.

Auch in Deutschland könnte so eine Wende in der Verkehrspolitik möglich sein. Das denken zumindest die Grünen und fordern, dass ab 2030 nur noch Elektroautos zugelassen werden. dpa/red