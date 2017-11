Börse in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa) - Nach dem jüngsten Höhenflug sind die Anleger am deutschen Aktienmarkt zum Start der neuen Woche in Deckung gegangen. Der Dax notierte am späten Vormittag 0,19 Prozent tiefer bei 13 453,42 Punkten.

Am Freitag hatte das Börsenbarometer mit 13 505 Punkten ein weiteres Rekordhoch erreicht und war auf Wochensicht um rund 2 Prozent gestiegen.

Für den MDax, in dem die Aktien mittelgroßer deutscher Konzerne vertreten sind, ging es zuletzt um 0,24 Prozent auf 26 897,94 Punkte abwärts. Etwas besser präsentierte sich der Technologiewerte-Index TecDax, der zuletzt um 0,09 Prozent auf 2579,57 Zähler zulegte. Im frühen Handel war er auf den höchsten Stand seit Februar 2011 gestiegen. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 fiel um 0,22 Prozent.

Nach den jüngsten Rekordhochs werde die Luft für den Dax nun immer dünner, sagte ein Händler. Unter den Einzelwerten standen die Aktien der Deutschen Telekom nach der geplatzten Fusion der Tochter T-Mobile US mit dem Wettbewerber Sprint im Anlegerfokus. Die T-Aktie fiel auf den tiefsten Stand seit rund sechs Wochen und notierte als Dax-Schlusslicht zuletzt 3,8 Prozent tiefer.

Anleger hatten sich viel erhofft und zuletzt teils auf einen lukrativen Deal für die Bonner gesetzt. Das Scheitern der Gespräche sei eine Enttäuschung, erklärte Analyst Akhil Dattani von der US-Bank JPMorgan. Allerdings könnten die Verhandlungen zu einem späteren Zeitpunkt durchaus wieder aufgenommen werden.