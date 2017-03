Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat sich mit einem moderaten Gewinn ins Wochenende verabschiedet. Der noch ungewisse Ausgang der Abstimmung im US-Repräsentantenhaus über Donald Trumps Gesundheitspläne dämpfte die Kauflaune am Nachmittag.

Zuletzt gab es Meldungen, wonach die Republikaner-Führung im Unklaren darüber ist, ob sie genug Stimmen zusammenbekommt für die Abschaffung der Gesundheitsreform von Barack Obama.

Der deutsche Leitindex schloss 0,20 Prozent höher bei 12 064,27 Punkten. Auf Wochensicht bedeutet dies ein Minus von 0,26 Prozent. Der Technologiewerte-Index TecDax beendete den Freitagshandel erstmals seit dem Jahr 2001 wieder über der Marke von 2000 Punkten. Er gewann 1,17 Prozent auf 2003,22 Punkte. Für den MDax der mittelgroßen Werte ging es um 0,47 Prozent auf 23 542,84 Zähler hoch.

Gute Stimmungsdaten aus den Unternehmen der Eurozone sorgten indes nicht für positive Impulse, weil zugleich der Eurokurs bis über 1,08 US-Dollar stieg. Ein teurer Euro kann nachteilig für die Exportwirtschaft sein. Die Gemeinschaftswährung wurde zuletzt mit 1,0807 Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,0805 (Donnerstag: 1,0786) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,9255 (0,9271) Euro.

Nach einem optimistischeren Geschäftsausblick von Infineon griffen die Anleger bei den Aktien des Chipkonzerns wieder stärker zu. Erstmals seit dem Jahr 2002 ging es auf mehr als 18 Euro nach oben. Zum Handelsende standen die Anteile als unangefochtener Spitzenwert im Dax 9,35 Prozent höher und kosteten 18,705 Euro. Unten im Dax waren Finanzwerte wie die Deutsche Bank mit minus 1,43 Prozent und der Versicherer Allianz mit minus 1,02 Prozent.

Der Maschinenbauer Aumann feierte indes ein erfolgreiches Börsendebüt. Die zu je 42 Euro an die Anleger ausgegebenen Aktien kosteten auf Xetra zum Handelsschluss 50,70 Euro.

Der EuroStoxx 50 sank um 0,23 Prozent auf 3444,15 Punkte. Auch der Cac 40 in Paris und der FTSE 100 in London gaben nach. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial stand zum europäischen Handelsschluss leicht im Minus. Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,15 Prozent am Vortag auf 0,17 Prozent. Der Rentenindex Rex verlor 0,13 Prozent auf 141,53 Punkte. Der Bund Future gewann 0,21 Prozent auf 160,31 Punkte.