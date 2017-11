Frankfurt/Main (dpa) - Der erneute Kursanstieg beim Euro hat dem deutschen Aktienmarkt weiter zugesetzt. Der Dax, der in der vergangenen Woche noch ein Rekordhoch bei 13 525 Punkten erreicht hatte, sackte unter 12 900 Zähler.

Bleiben positive Impulse in den kommenden Tagen aus und der Euro stark, dürfte sich die Talfahrt fortsetzen, erwarten Analysten.

Gegen Mittag fiel der deutsche Leitindex um 1,35 Prozent auf 12 858,13 Punkte. Der MDax verlor 1,09 Prozent auf 26 075,13 Zähler, der TecDax gab um 1,95 Prozent auf 2442,77 Punkte nach. Für den EuroStoxx 50 stand ein Verlust von 0,94 Prozent zu Buche. Der Euro legte zuletzt auf 1,1840 US-Dollar zu. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte am Vortag den Referenzkurs auf 1,1745 Dollar festgesetzt. Ein starker Euro kann Exporte außerhalb der Euroregion erschweren.

Mehrere Quartalsberichte aus der zweiten Reihe waren im Blick. Im Dax selbst zogen Bankaktien Aufmerksamkeit auf sich, die sich auch europaweit sehr schwach zeigten. Commerzbank-Papiere waren nach einem zuletzt starken Lauf mit minus 4,16 Prozent größter Verlierer, die Titel der Deutschen Bank gaben um 2,81 Prozent nach.

Im Index der mittelgroßen Unternehmen waren Aurubis-Papiere mit minus 6,30 Prozent und Lanxess-Aktien nach der Vorlage von Quartalszahlen mit minus 6,57 Prozent die Schlusslichter. Vor allem der nur leicht angehobene Jahresausblick des Spezialchemiekonzerns habe enttäuscht, hieß es. Um 5,06 Prozent ging es für die Papiere von K+S nach der Zahlenvorlage abwärts. Die Anteile von Airbus setzten sich mit plus 2,77 Prozent auf 85,65 Euro an die Index-Spitze. Nach einem Rekordauftrag, den der Flugzeugbauer auf der Messe in Dubai an Land zog, lagen die Papiere dicht an ihrem Rekordhoch von 88,20 Euro.