Börse in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa) - Nach den Vortagesverlusten hat der deutsche Aktienmarkt etwas Boden gutgemacht. Gestützt wurde die moderate Erholung von überwiegend positiven Quartalszahlen großer Unternehmen.

Starke Schwankungen sind vor der Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) nicht zu erwarten. Die Währungshüter dürften auf ihrem laut Experten wichtigsten Meeting des Jahres den Einstieg in den Ausstieg aus ihrer extrem lockeren Geldpolitik beschließen. Die Reduzierung der Wertpapierkäufe sollte dabei aber eher langsam erfolgen, um größtmögliche Flexibilität zu haben.

Der Dax stieg zuletzt um 0,12 Prozent auf 12 968,66 Punkte. Tags zuvor hatte der Leitindex rund ein halbes Prozent verloren und war unter die als bedeutsam angesehene Marke von 13 000 Punkten gerutscht. Der MDax, in dem die Aktien mittelgroßer Konzerne vertreten sind, gewann am Donnerstag 0,49 Prozent auf 26 136,96 Zähler. Der Technologiewerte-Index TecDax rückte um 0,50 Prozent auf 2481,16 Punkte vor. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sank hingegen um 0,08 Prozent.

Aktuelle Konjunkturdaten hätten kaum Einfluss auf die Kurse gehabt, hieß es. So hat sich das Konsumklima in Deutschland leicht eingetrübt. Das Marktforschungsinstitut GfK meldete den zweiten leichten Dämpfer in Folge. Der nach einer Umfrage für November ermittelte Indikator für die Verbraucherstimmung sank um 0,1 Punkte auf 10,7 Zähler.

Aus Unternehmenssicht liegt das Hauptaugenmerk an diesem Donnerstag auf den Geschäftszahlen der Dax-Konzerne Deutsche Bank, Bayer, Munich Re und Beiersdorf.

Der erhoffte Aufschwung bei der Deutschen Bank lässt weiter auf sich warten. Im dritten Quartal musste das größte heimische Geldhaus abermals rückläufiges Geschäft vermelden. Allerdings verdiente das Institut dank Einsparungen mehr als im Vorjahreszeitraum. Deutsche-Bank-Papiere gehörten mit einem Kursverlust von 1,8 Prozent zu den schwächsten Dax-Werten.

Auch der Quartalsbericht von Bayer kam bei den Anlegern nicht gut an: Zuletzt rutschten die Papiere der Leverkusener als Schlusslicht im Dax um 2,8 Prozent nach unten. Der Pharma- und Chemiekonzern hat vor der geplanten Rekordübernahme des US-Saatgutkonzerns Monsanto die Prognose für das laufende Jahr bestätigt. Bernstein-Experte Jeremy Redenius stufte das dritte Quartal jedoch als operativ schwach ein. Das Pharma-Geschäft habe enttäuscht.

An der Dax-Spitze fanden sich hingegen die Aktien von Beiersdorf mit einem Plus von 4,4 Prozent. Damit erholten sie sich von der steilen Abwärtsbewegung der vergangenen Handelstage und erklommen den höchsten Stand seit Juni. Nach guten Quartalszahlen hob der Nivea-Konzern seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2017 an. Das Pflegegeschäft habe im dritten Quartal einen Sprung nach vorn gemacht und die Klebstofftochter Tesa sei wieder zweistellig gewachsen, hieß es.

Die Hurrikan-Serie in den USA und der Karibik hat den Gewinn des weltgrößten Rückversicherers Munich Re zerfleddert. Die Zerstörungen durch die Wirbelstürme «Harvey», «Irma» und «Maria» kosten die Münchener voraussichtlich 2,7 Milliarden Euro. Das bisherige Gewinnziel ist damit endgültig passé. Die Anleger hatten offenbar noch Schlimmeres erwartet, denn die Munich-Re-Titel stiegen um 0,9 Prozent.