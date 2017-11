Börse in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa) - Nach vier Dax-Rekorden in Folge ist dem deutschen Leitindex die Puste ausgegangen. Um mehr als 500 Punkte oder 4 Prozent war der Dax seit vergangenem Donnerstag gestiegen.

Nun legen Investoren eine Pause ein, zumal mit der Benennung des neuen Chefs der US-Notenbank an diesem Donnerstag und dem US-Arbeitsmarktbericht am Freitag noch zwei Höhepunkte bevorstehen. Zum frühen Nachmittag gab der Dax um 0,12 Prozent auf 13 448,92 Punkte leicht nach.

Der MDax, in dem die Aktien mittelgroßer deutscher Konzerne vertreten sind, rückte um 0,14 Prozent auf 26 897,90 Zähler leicht vor. Der Technologiewerte-Index TecDax sank um 0,31 Prozent auf 2563,61 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,34 Prozent auf 3684,91 Punkte abwärts.

Bewegen könnte die Börsen auch die wichtigste Personalie der US-Notenbank (Fed). US-Präsident Donald Trump dürfte am Donnerstag seinen Kandidaten für den Chefposten der Federal Reserve benennen, den der Senat noch bestätigen muss. Als Favorit für die Nachfolge der 2014 von Ex-Präsident Barack Obama eingesetzten Volkswirtin Janet Yellen gilt der erfahrene Notenbanker Jerome Powell.

Im Fokus steht zudem der Börsengang des Kochboxversenders HelloFresh. Die am Vorabend zu 10,25 Euro je Aktie ausgegebenen Papiere nahmen den Handel mit einem Kurs von 10,60 Euro auf. Aktuell lagen sie mit 10,70 Euro noch etwas höher.

Der Euro legte leicht zu auf 1,1648 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwoch auf 1,1612 Dollar festgesetzt. Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,19 Prozent am Vortag auf 0,21 Prozent. Der Rentenindex Rex gab um 0,09 Prozent auf 141,54 Punkte nach. Der Bund-Future gewann 0,04 Prozent auf 162,55 Punkte.