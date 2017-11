Börse in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa) - Nach vier Dax-Rekorden in Folge ist dem deutschen Leitindex etwas die Puste ausgegangen.

Um mehr als 500 Punkte oder 4 Prozent war der Dax seit einer Woche gestiegen. Nun legten Investoren eine Pause ein - zumal mit der Benennung des neuen Chefs der US-Notenbank am Donnerstag und dem US-Arbeitsmarktbericht am Freitag noch zwei Höhepunkte bevorstanden. Gegen Mittag gab der Dax um 0,18 Prozent auf 13 441,62 Punkte nach.

Gegen Mittag stand der Zinsentscheid der Bank of England an. Laut David McNamara von Davy Research ist eine Zinserhöhung um 0,25 Prozentpunkten eine «ausgemachte Sache».

Es komme also auf den Blick nach vorn an. An den Finanzmärkten werde aktuell mit einer weiteren Zinserhöhung 2018 gerechnet. Höhere Zinsen sind tendenziell schlecht für Aktien. Sie verteuern die Refinanzierung der Unternehmen und machen zugleich Anleihen im Verhältnis zu Aktien attraktiver.

Der MDax, in dem die Aktien mittelgroßer Unternehmen vertreten sind, rückte um 0,1 Prozent auf 26 887,69 Punkte vor. Der Technologiewerte-Index TecDax sank um 0,09 Prozent auf 2569,10 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,17 Prozent auf 3691,05 Punkte leicht abwärts.

Nach wie vor setzten Quartalszahlen der Unternehmen die Akzente bei den Einzelwerten. Nicht so gut kamen am Markt die Ergebnisse der beiden Gesundheitskonzerne Fresenius und FMC an. Fresenius-Papiere verloren 0,85 Prozent, diejenigen von FMC 0,59 Prozent.

Papiere von Borussia Dortmund verloren 4,47 Prozent auf den niedrigsten Kurs seit mehr als zwei Monaten. Der BvB hatte am Vorabend mit einem 1:1-Unentschieden im Champions-League-Heimspiel gegen Apoel Nikosia nicht nur die Fans, sondern auch die Anleger enttäuscht.