Börse in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa) - Die gebremste Rekordjagd an den US-Börsen hat die Dax-Gewinne komplett ausradiert. Zum Handelsschluss stand der Dax minimale 0,02 Prozent im Plus bei 13 961,87 Punkten. Zwischenzeitlich hatte der deutsche Leitindex um bis zu gut 1 Prozent zugelegt.

Noch schlimmer traf es den TecDax, der im Sog der amerikanischen Technologiebörse Nasdaq um 1,72 Prozent auf 2518,32 Zähler absackte. Am besten hielt sich der MDax, in dem sich die mittelgroßen deutschen Unternehmen versammeln: Er behauptete ein Plus von 0,48 Prozent auf 26 917,36 Punkte.

Die Anleger schichteten derzeit wieder von den sehr stark gelaufenen Tech-Werten um in Papiere mit mehr Kurspotenzial, sagten Marktbeobachter. Sowohl die Nasdaq-Indizes als auch der TecDax sind seit Jahresbeginn deutlich besser gelaufen als die Standardwerte-Indizes.

Noch am Dienstag hatten die wichtigsten US-Aktienindizes ihren anhaltenden Höhenflug mit neuen Rekordmarken gekrönt. Damit war es zur Wochenmitte erst einmal vorbei: Während der Leitindex Dow Jones Industrial zuletzt ein moderates Plus behauptete und der marktbreite S&P 500 seine Gewinne abgab, sackte der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 um fast 2 Prozent nach unten.