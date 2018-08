Frankfurt/Main (dpa) - Eine überraschend gute Stimmung in der deutschen Wirtschaft und eine Einigung im Handelsstreit zwischen den USA und Mexiko haben dem deutschen Aktienmarkt zum Wochenbeginn Auftrieb gegeben.

Der Dax stieg um 1,16 Prozent auf 12 538,31 Punkte, den höchsten Stand seit gut zwei Wochen. «Die deutsche Wirtschaft befindet sich in einem Sommerhoch», kommentierte Ifo-Chef Clemens Fuest den unerwartet starken Anstieg des ifo-Geschäftsklimaindex im August. Auch Volkswirte lobten die jüngste unerwartet gute Stimmung in den Unternehmen.

Am Nachmittag bauten die Kurse die Gewinne aus. Die Nachbarn USA und Mexiko haben ihre Streitigkeiten zum nordamerikanischen Handelsabkommen Nafta weitgehend beigelegt und wollen damit auch Kanada eine Brücke zum Wiedereintritt in die Gespräche bauen. Das ließ den Dow Jones Industrial auf den höchsten Stand seit Anfang Februar steigen und zog auch den Dax weiter mit nach oben.

Der MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen rückte am Montag um 1,01 Prozent auf 27 102,62 Punkte vor. Der TecDax stieg erstmals seit dem Jahr 2000 wieder über die Marke von 3000 Punkten und schloss 1,54 Prozent höher bei 3028,55 Punkten. Der Technologie-Index existiert in der jetzigen Form zwar erst seit 2003, wurde aber auf Basis des mittlerweile eingestellten Nemax50 bis Ende 1997 zurückgerechnet.

Aus Branchensicht erholte sich der Autosektor vom jüngsten Verfall im Zuge der Gewinnwarnung von Continental. Der Teilindex Stoxx Europe Automobiles & Parts stieg um mehr als 2 Prozent und war damit attraktivster Sektor. Am Donnerstag war der Index noch auf den tiefsten Stand seit Dezember 2016 gesunken.

Im Dax gewannen die Papiere der Autobauer BMW, Volkswagen und Daimler jeweils mehr als 2 Prozent. Dax-Spitzenreiter waren Continental-Aktien mit einem Plus von rund 3 Prozent. Nach einer neuerlichen Gewinnwarnung waren sie jüngst eingebrochen. Im MDax waren die Aktien der Autozulieferer Schaeffler, Hella und Leoni ebenfalls stark gefragt.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte am Montag um 0,83 Prozent auf 3456,01 Punkte zu. In Paris schloss der Cac 40 0,86 Prozent höher. In New York lag der Dow Jones Industrial zum Handelsschluss in Europa mit knapp einem Prozent im Plus.

Auf Unternehmensseite standen die Aktien von Metro und Ceconomy mit hohen Kursgewinnen im Fokus. Für die Papiere des Handelskonzerns ging es um mehr als 12 Prozent aufwärts, die Titel des Elektronikhändlers und Metro-Großaktionärs legten um gut 4 Prozent zu.