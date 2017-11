Börse in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa) - Nach dem Dämpfer für den Dax in der Vorwoche haben die Anleger nur vorsichtig zugegriffen. Der deutsche Leitindex rückte im frühen Handel um 0,09 Prozent auf 13 139,27 Punkte vor.

In der vergangenen Woche hatte der Dax seine Rally zunächst mit einem Sprung auf ein Rekordhoch bei 13 525 Zählern fortgesetzt, bevor Anleger begannen, Kasse zu machen. Auf Wochensicht stand letztlich dann ein Minus von 2,6 Prozent zu Buche. Belastet hatten dabei teils durchwachsene Geschäftszahlen sowie ein etwas anziehender Eurokurs. Nun gab Euro wieder moderat nach und wurde zuletzt mit 1,1645 US-Dollar gehandelt.

Der MDax der mittelgroßen Werte sank am Morgen um 0,11 Prozent auf 26 464,60 Punkte. Der Technologiewerte-Index TecDax verlor 0,16 Prozent auf 2487,02 Punkte, während der europäische Leitindex EuroStoxx 50 um 0,06 Prozent zulegte.

Nachdem die meisten Dax-Konzerne ihre Quartalsberichte vorgelegt haben, stehen in dieser Woche nun vor allem Unternehmen aus dem MDax, dem SDax und dem TecDax auf der Agenda. Aus Konjunktursicht werden im weiteren Wochenverlauf vor allem auf Daten zum Wirtschaftswachstum in Deutschland und der Eurozone in den Blick rücken.

Zahlen legte etwa die RWE-Ökostromtochter Innogy vor, was deren Aktien ein Minus von 0,69 Prozent einbrockte. Abschreibungen auf das britische Vertriebsgeschäft Npower hatten die Ergebnisse des MDax-Konzerns in den ersten neun Monaten belastet.

Schwer abgestraft wurden die Papiere des Medizin- und Sicherheitstechnik-Herstellers Drägerwerk, die im TecDax um 16,64 Prozent einbrachen. Nachbörslich am Freitag hatte der Konzern mitgeteilt, stärker investieren zu wollen. Daher werde die Ebit-Marge 2018 und voraussichtlich auch 2019 auf vier bis sechs Prozent sinken.