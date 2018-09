Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax ist am Dienstag wieder auf Talfahrt gegangen. Die zahlreichen Zollstreitigkeiten der USA, Währungsturbulenzen in Schwellenländern sowie anstehende politische Ereignisse verunsichern die Anleger aktuell zunehmend.

Nachdem ein morgendlicher Erholungsversuch im Dax am Widerstand bei 12.400 Punkten gescheitert war, ging es bis zum Nachmittag auf 12 184,58 Punkte abwärts. Damit stand das deutsche Börsenbarometer mit 1,31 Prozent im Minus.

«Nachdem die wichtige Marke bei 12.400 nicht überschritten werden konnte, erlahmte das Kaufinteresse deutlich und überschaubare Verkäufe reichten aus, um den Dax nach unten zu drücken», sagte Uwe Eilers vom Vermögensverwalter Frankfurter Vermögen. Aktuell stehe der Test der nächsten Marke bei 12.160 bevor. «Es bleibt abzuwarten, wie die Amerikaner in den Handel starten.» Falls der Handel dort ähnlich schwach verläuft, sieht Eilers den Dax in Richtung 11.900 Punkte marschieren.

Der MDax büßte zuletzt 1,19 Prozent auf 26.501,93 Punkte ein. Der TecDax, der morgens noch sein bisheriges Jahreshoch übertrumpft hatte, gab um 1,15 Prozent auf 2989,69 Zähler nach. Auch der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 zeigte sich schwach.

Trotz des schwächelnden Gesamtmarktes konnte die Aktie der Deutschen Bank einen Teil ihrer Gewinne verteidigen und zählte mit plus 0,2 Prozent zu den Spitzenwerten im Dax. Die Commerzbank legte sogar um 0,4 Prozent zu. Die Erholung der türkischen Lira stützte die gesamte Branche. Dennoch barg der Tag für die Deutsche Bank schlechte Nachrichten, die allerdings erwartet wurden. Das Papier muss nach seinem starken Kursverfall den EuroStoxx 50 verlassen.

Dieses Schicksal teilt der deutsche Bankenprimus mit dem Versorger Eon, dessen Aktienkurs am Nachmittag um 1,5 Prozent nachgab. Wichtig sind Index-Änderungen vor allem für Fonds, die Indizes exakt nachbilden (ETFs). Dort muss nun umgeschichtet und umgewichtet werden.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,18 Prozent am Vortag auf 0,19 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,04 Prozent auf 141,33 Punkte. Der Bund-Future sank um 0,06 Prozent auf 163,11 Punkte. Der Euro gab nach und kostete am Nachmittag 1,1565 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag noch auf 1,1609 Dollar festgesetzt.