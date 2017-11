Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat am Montag nach einigem Hin und Her gerade so die Marke von 13 000 Punkten verteidigt. Gebremst vom starken Euro gab der Leitindex am Ende um 0,46 Prozent auf 13 000,20 Punkte nach.

Im Handelsverlauf hatte er zweimal kurz unter der runden Marke gelegen. In der Spitze war er jedoch auch über 13 100 Punkte gestiegen.

Die starke Gemeinschaftswährung drückte am Aktienmarkt merklich auf die Bremse, weil sie den Warenexport deutscher Unternehmen erschweren kann. Am Nachmittag hatte der Euro mit 1,1961 US-Dollar seinen höchsten Stand seit September erreicht.

In der zweiten deutschen Börsenreihe erging es dem MDax mit einem Minus von 0,26 Prozent auf 26 632,99 Punkte nur wenig besser. Der Technologiewerte-Index TecDax hingegen fiel noch deutlicher als der Dax um 0,85 Prozent auf 2549,22 Zähler.

Unter den Einzelwerten stachen Aktien aus der Chipbranche negativ hervor. Infineon büßten im Dax 1,84 Prozent ein, während es für den auf die Halbleiterindustrie spezialisierten Anlagenbauer Aixtron im TecDax um etwa 4 Prozent bergab ging. Nach Ansicht der US-Bank Morgan Stanley dürfte der Nachfragezyklus für Speicherchips in Kürze den Höhepunkt erreichen.

Im TecDax verhalf eine positive Studie den Papieren von SLM Solutions zwischenzeitlich auf ein Rekordhoch bei 47,295 Euro. Am Ende kletterten sie um mehr als 7 Prozent. Aktien von Pfeiffer Vacuum dagegen gehörten unter den Technologiewerten mit einem Minus von etwa 5 Prozent zu den großen Verlierern. Unter Druck standen sie wegen eines am Nachmittag angekündigten Chefwechsels.

Als Favorit im SDax rückten ElringKlinger um rund 3 Prozent vor. Positiver Kurstreiber war hier, dass der Autozulieferer einen Rahmenvertrag über ein Joint Venture zur Entwicklung, Fertigung und Vertrieb von Batteriemodulen für den weltweiten Automarkt abgeschlossen hatte.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 0,20 Prozent am Freitag auf 0,19 Prozent. Der Rentenindex Rex legte knapp um 0,03 Prozent auf 141,37 Punkte zu. Der Bund Future rückte um 0,15 Prozent auf 163,13 Punkte vor. Der Euro kam zuletzt etwas vom zuvor erreichten Hoch seit September zurück und stand bei 1,1911 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,1952 (Freitag: 1,1877) US-Dollar festgesetzt.