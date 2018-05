Börse in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa) - Nach einer freundlichen Tendenz am Donnerstagmittag ist der Dax wieder abgebröckelt.

Der Leitindex sank wieder unter die von vielen Marktteilnehmern als bedeutsam erachtete Marke von 13 000 Punkten und notierte zuletzt 0,23 Prozent tiefer bei 12 947,42 Zählern. Händler verwiesen auf die politische Lage in Italien, wieder zunehmende Spannungen im Handelsstreit zwischen den USA und China sowie auf den anziehenden Eurokurs. Ein starker Euro kann die Exporte hiesiger Unternehmen in Länder außerhalb des Euroraums verteuern.

Der MDax, der die Aktien mittelgroßer Unternehmen umfasst, verlor 0,09 Prozent auf 26 674,73 Punkte. Der Technologiewerte-Index TecDax stieg zuletzt um 0,49 Prozent auf 2809,87 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 zeigte sich praktisch unverändert.

Aus Branchensicht standen vor allem Automobilaktien unter Druck, weil US-Präsident Donald Trump Einfuhrzölle auf ausländische Fahrzeuge prüfen lässt. «Importzölle auf Autos wären ein Albtraum für die deutsche Autoindustrie und würden massive Absatzeinbußen bedeuten», kommentierte Thomas Altmann, Leiter des Portfoliomanagements von QC Partners. Die Papiere von Volkswagen, Daimler und BMW standen mit Verlusten zwischen 2,2 und 3,1 Prozent weit hinten im Dax-Tableau.

Die Deutsche-Bank-Aktien sind trotz der Ankündigung eines verschärften Sparprogramms auf den tiefsten Stand seit Oktober 2016 gefallen. Nach anfänglich schwankendem Verlauf tauchten die Papiere zuletzt 3,3 Prozent nach unten ab und waren das Schlusslicht im Dax. Die Anteilsscheine der Commerzbank zählten mit einem Minus von 3,2 Prozent ebenfalls zu dem schwächsten Dax-Werten. Die US-Investmentbank Morgan Stanley hatte zuvor die Aktie abgestuft.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,33 Prozent am Vortag auf 0,35 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,10 Prozent auf 140,21 Punkte. Der Bund-Future gewann 0,08 Prozent auf 159,80 Punkte. Der Euro stieg zuletzt auf 1,1730 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Vortag auf 1,1708 Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8541 Euro gekostet.