Börse in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat moderat zugelegt und sich seiner Bestmarke bis auf wenige Punkte genähert. Am Nachmittag stand der deutsche Leitindex 0,17 Prozent im Plus bei 13 240,14 Punkten.

Vor dem Wochenende hatte er bei 13 249 Punkten den zweiten Tag in Folge ein Rekordhoch erreicht. Marktanalyst Milan Cutkovic vom Handelshaus AxiTrader sprach von einer Pause für den deutschen Leitindex.

Der MDax, in dem die Aktien mittelgroßer Konzerne vertreten sind, schwächelte nach seinem Rekord vom Freitag ebenfalls und sank zuletzt um 0,06 Prozent auf 26 693,46 Punkte.

Dagegen schaffte der Technologiewerte-Index TecDax zum Wochenstart ein sattes Plus von 1,08 Prozent auf 2553,37 Zähler, was immerhin den höchsten Stand seit dem Jahr 2001 bedeutete. Zuvor hatte die US-Technologiebörse Nasdaq ein Rekordhoch erklommen. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,33 Prozent auf 3664,36 Punkte hoch.

Zuletzt hatten ein schwacher Euro und eine bisher recht gut verlaufene Quartalsberichtssaison der Unternehmen den Märkten Schwung verliehen. Potenzielle politische Störfeuer wie die Katalonien-Krise blendeten die Anleger weitgehend aus.

Größere Impulse seitens der Berichtssaison der deutschen Unternehmen sind erst in der zweiten Wochenhälfte zu erwarten - am morgigen Dienstag wird feiertagsbedingt nicht gehandelt.

Die Vorzugsaktien von Volkswagen eroberten mit 157,25 Euro den höchsten Stand seit Bekanntwerden des Diesel-Skandals im September 2015. Zuletzt standen sie mit einem Plus von 2,76 Prozent auf 156,20 Euro an der Dax-Spitze. Ihnen halfen die Aussicht auf endlich wieder profitablere Geschäfte der Kernmarke VW und lobende Analystenkommentare zu den Ende letzter Woche vorgelegten Geschäftszahlen.

Der Euro notierte zuletzt bei 1,1616 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,1605 Dollar festgesetzt. Am Rentenmarkt sank die Umlaufrendite von 0,22 Prozent am Freitag auf 0,19 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,10 Prozent auf 141,63 Punkte. Der Bund-Future gewann 0,09 Prozent auf 162,51 Punkte.