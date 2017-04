Frankfurt/Main (dpa) - Die französische Präsidentschaftswahl am Wochenende hat den Dax weitgehend gelähmt. «Vor der Wahl in Frankreich wollen die Anleger keine großen Risiken eingehen.

Daher sollte sich im Deutschen Aktienindex die Konsolidierung fortsetzen», glaubt Milan Cutkovic, Marktanalyst von AxiTrader. Der Leitindex legte gegen Mittag um 0,03 Prozent auf 12 030,69 Punkte zu. In den vergangenen Tagen hatte er Mühe, die Marke von 12 000 Punkten zu verteidigen.

Der MDax, der die Aktien mittelgroßer Unternehmen repräsentiert, sank hingegen um 0,11 Prozent auf 24 010,20 Zähler. Der Technologiewerte-Index TecDax gewann 0,32 Prozent auf 2023,76 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,26 Prozent abwärts.

Aus Branchensicht waren Stahlwerte gefragt. Auch europaweit stand der Rohstoffsektor klar an der Spitze. Die Papiere von Thyssenkrupp kletterten an der Dax-Spitze um 0,8 Prozent. Salzgitter-Aktien waren mit einem Plus von 1,9 Prozent bester Wert im MDax. Am Donnerstag hatten die Stahlaktien wegen erneut gefallener Preise für Industrierohstoffe noch kräftig an Wert eingebüßt.

Für die BVB-Titel ging es um 3,4 Prozent aufwärts, nachdem sie am Vortag wegen des Ausscheidens des Fußball-Bundesligisten aus der Champions League um mehr als 3 Prozent abgesackt waren. Für Aufsehen sorgte dabei die Nachricht, dass die Polizei einen Tatverdächtigen wegen des Sprengstoffanschlags auf den BVB-Mannschaftsbus festgenommen hat. Laut Mitteilung der Bundesanwaltschaft scheint der mutmaßliche Täter auf einen durch den Anschlag verursachten Kursverlust der BVB-Aktie gesetzt zu haben, um dadurch einen Millionengewinn einstreichen zu können.