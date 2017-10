Auch der Quartalsbericht von Bayer kam bei den Anlegern nicht gut an: Zuletzt rutschten die Papiere der Leverkusener als Schlusslicht im Dax um 2,6 Prozent nach unten und verzeichneten den tiefsten Stand seit einem Monat. Der Pharma- und Chemiekonzern hat vor der geplanten Rekordübernahme des US-Saatgutkonzerns Monsanto die Prognose für das laufende Jahr bestätigt. Bernstein-Experte Jeremy Redenius stufte das dritte Quartal jedoch als operativ schwach ein. Das Pharma-Geschäft habe enttäuscht.

Aus Unternehmenssicht standen Aktien der Deutschen Bank mit einem Verlust von 1,7 Prozent fast am Dax-Ende. Der Aufschwung beim größten heimischen Geldhaus lässt weiter auf sich warten. Im dritten Quartal musste die Bank abermals ein rückläufiges Geschäft vermelden, verdiente dank Einsparungen aber mehr als doppelt soviel wie im Vorjahreszeitraum. Magdalena Stoklosa, Analystin bei Morgan Stanley, sprach von enttäuschenden Erträgen. Commerzbank-Analyst Michael Dunst bemängelte die niedriger als von ihm erwartet ausgefallene Kernkapitalquote.

Für Clemens Fuest, Chef des Münchner Ifo-Instituts, erfolgt der Einstieg in den Ausstieg hingegen zu zögerlich. Die Halbierung der Wertpapierkäufe sei zwar ein Schritt in die richtige Richtung. «Aber der Abbau müsste schneller erfolgen», kommentierte der Ökonom. «Die Geldpolitik bleibt durch die niedrigen Zinsen ohnehin expansiv.»

Die EZB will von Januar 2018 an Staatsanleihen und andere Wertpapiere für monatlich 30 statt bisher 60 Milliarden Euro kaufen. Sparer müssen sich allerdings weiter gedulden. Den Leitzins, zu dem sich Geschäftsbanken bei der Notenbank Geld leihen können, beließen Notenbanker erwartungsgemäß auf dem Rekordtief von null Prozent.

Der MDax, in dem die Aktien mittelgroßer Konzerne vertreten sind, gewann 1,07 Prozent auf 26 287,86 Zähler. Der Technologiewerte-Index TecDax legte um 0,42 Prozent auf 2479,19 Punkte zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte um 0,62 Prozent vor.

Zuvor hatte die Notenbank den Einstieg in den Ausstieg aus ihrer ultralockeren Geldpolitik eingeläutet und eine Halbierung ihrer monatlichen Anleihekäufe angekündigt.

An der Dax-Spitze fanden sich hingegen die Aktien von Beiersdorf mit einem Plus von 5,2 Prozent. Damit erholten sie sich von der steilen Abwärtsbewegung der vergangenen Handelstage und erklommen den höchsten Stand seit Juni. Nach guten Quartalszahlen hob der Nivea-Konzern seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2017 an. Das Pflegegeschäft habe im dritten Quartal einen Sprung nach vorn gemacht und die Klebstofftochter Tesa sei wieder zweistellig gewachsen, hieß es.

Die Hurrikan-Serie in den USA und der Karibik hat den Gewinn des weltgrößten Rückversicherers Munich Re zerfleddert. Die Zerstörungen durch die Wirbelstürme «Harvey», «Irma» und «Maria» kosten die Münchener voraussichtlich 2,7 Milliarden Euro. Das bisherige Gewinnziel ist damit endgültig passé. Die Anleger hatten aber offenbar noch Schlimmeres erwartet, denn die Munich-Re-Titel stiegen um 3,1 Prozent.

Am Rentenmarkt sank die Umlaufrendite von 0,28 Prozent am Vortag auf 0,27 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,04 Prozent auf 141,03 Punkte. Der Bund-Future stieg nach dem EZB-Entscheid um zuletzt 0,32 Prozent auf 161,62 Punkte. Der Euro sank hingegen auf zuletzt 1,1745 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Vortag auf 1,1785 Dollar festgesetzt.