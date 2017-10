Börse in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax ist ohne große Veränderungen in die neue Handelswoche gestartet. Gut eine Stunde nach dem Börsenstart notierte der Dax 0,07 Prozent höher bei 13 226,89 Punkten.

Am Freitag hatte er bei 13 249 Punkten den zweiten Tag in Folge ein Rekordhoch erreicht und den Großteil seiner Gewinne bis zum Börsenschluss behauptet.

Der MDax, in dem die Aktien mittelgroßer Konzerne vertreten sind, sank am Montagvormittag um 0,09 Prozent auf 26 687,27 Punkte, wogegen der Technologiewerte-Index TecDax ein sattes Plus von 1,08 Prozent auf 2553,37 Zähler schaffte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,17 Prozent auf 3658,41 Punkte hoch.

Zuletzt hatten ein schwacher Euro und eine bisher recht gut verlaufene Quartalsberichtssaison der Unternehmen den Märkten Schwung verliehen. Potenzielle politische Störfeuer wie die Katalonien-Krise blendeten die Anleger weitgehend aus. Nun gehen die Meinungen zur weiteren Dax-Richtung auseinander: Einige Börsianer trauen ihm dank guter Unternehmens- und Wirtschaftsnachrichten weitere Kursgewinne zu. Andere mahnen angesichts der zuletzt schon guten Entwicklung vor zu viel Euphorie.

Größere Impulse seitens der Berichtssaison dürfte es von deutschen Unternehmen erst in der zweiten Wochenhälfte geben - am morgigen Dienstag wird feiertagsbedingt nicht gehandelt.

Am Montag legten lediglich einige Unternehmen aus der zweiten Reihe Zahlen vor. Börsianern zufolge gaben zudem die nun bestätigten Fusionsgespräche des niederländischen Spezialchemie- und Farbenkonzerns Akzo Nobel mit dem US-Konkurrenten Axalta den Aktienkursen deutscher Wettbewerber Auftrieb. Es gebe konstruktive Diskussionen über einen möglichen Zusammenschluss des Geschäfts mit Farben und Lacken, teilte Akzo Nobel mit.

Bei der Wacker-Beteiligung Siltronic konnten sich die Anleger über eine historische Bestmarke von 125,70 Euro freuen - das zuletzt behauptete Plus von 5,46 Prozent auf 125,50 Euro reichte immer noch für einen der vorderen Plätze im TecDax. Einem Händler zufolge hob der Finanzdienstleister Mainfirst das Kursziel für den Halbleiter-Grundstoff-Spezialisten auf 150 Euro an.