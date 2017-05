Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax setzt seinen Rekordlauf fort und stieg im Handelsverlauf auf ein Rekordhoch von 12 648,22 Punkten. Dabei profitierte der deutsche Leitindex auch von positiven Konjunkturdaten aus dem Euroraum. Das Börsenbarometer schloss 0,96 Prozent höher bei 12 647,78 Punkten.

Der MDax, der Index der mittelgroßen Konzerne, übersprang erstmals die Marke von 25 000 Punkte und zog um 1,17 Prozent auf 25 027,94 Punkte an. Der Technologiewerte-Index TecDax stieg um 1,17 Prozent auf 2141,49 Punkte.

Geschäftszahlen bewegten im Dax die Aktien von Infineon, Siemens, Adidas und BMW. So büßten die Papiere von Infineon am Dax-Ende mehr als 2 Prozent ein, nachdem der Chipkonzern laut einem Börsianer «wenig inspirierende Quartalszahlen» vorgelegt hatte.

Siemens konnte die Anleger nicht nachhaltig erfreuen: Die Anteilscheine gingen 0,60 Prozent tiefer aus dem Handel. Der Auto- und Motorradbauer BMW hatte im ersten Quartal auch unter dem Strich deutlich mehr verdient als vor einem Jahr, was den Aktien aber lediglich ein Plus von rund 0,5 Prozent bescherte.

Mit einem neuen Rekordhoch bei 188,95 Euro wurden die Quartalszahlen des Sportartikelherstellers Adidas gefeiert. Die Aktien gewannen am Ende rund 1 Prozent auf 183,80 Euro.

An der Dax-Spitze versammelten sich die Aktien der Commerzbank und der Deutschen Bank mit Gewinnen von rund 3 Prozent beziehungsweise gut 2 Prozent. Sie profitierten damit besonders von der Hoffnung auf einen Wahlsieg des als europa- und wirtschaftsfreundlich geltenden französischen Präsidentschaftskandidaten Emmanuel Macron am Sonntag.

Spitzenreiter im MDax waren die Papiere von Osram, die fast 5 Prozent höher schlossen und ein Rekordhoch erreichten. Zwei Tage nach der Anhebung des Jahresausblicks für Umsatz und Ergebnis hatten sich viele Analysten optimistisch zum Lichtkonzern geäußert.

Das Bild an den übrigen europäischen Börsen war im Einklang mit dem Dax positiv: Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 zog um 1,16 Prozent auf 3627,88 Punkte an, an der Länderbörse in Paris ging es sogar noch etwas deutlicher nach oben. In London hingegen litt der Leitindex FTSE 100 im Zuge guter Konjunkturdaten unter der Stärke des Pfund und legte nur etwas zu. In den USA gab der Leitindex Dow Jones Industrial zum europäischen Börsenschluss leicht nach.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,13 Prozent am Vortag auf 0,16 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,17 Prozent auf 141,62 Punkte. Der Bund Future sank um 0,46 Prozent auf 160,79 Punkte. Der Kurs des Euro legte zu und notierte zuletzt bei 1,0967 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,0927 (Mittwoch: 1,0919) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,9152 (0,9158) Euro.