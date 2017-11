Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat am Dienstag an seine Vortageserholung angeknüpft. Nach einem zögerlichen Start legte der deutsche Leitindex schrittweise weiter zu und stieg wieder in Richtung 13 200 Punkte.

Bis zum Nachmittag gewann er, gestützt von freundlich erwarteten US-Börsen, 0,95 Prozent auf 13 182,15 Punkte. Experten werteten die Fortsetzung des positiven Laufs als gutes Zeichen, zumal der Dax wenige Tage zuvor einen ersten Erholungsversuch schon am Folgetag wieder zunichte gemacht hatte.

«Der Dax hat die Sorgen um die politische Zukunft der Bundesrepublik heute vollständig abschütteln können», sagte Marktbeobachter Jens Klatt. Die Gründe dafür sind laut Analyst Robert Halver von der Baader Bank vor allem die stabil wachsende Weltwirtschaft und die niedrigen Zinsen.

Der MDax und der TecDax knüpften ebenfalls an ihre Vortagesgewinne an: Während der Index der mittelgroßen Werte um 0,97 Prozent auf 26 824,95 Punkte zulegte, rückte der Technologieindex um 0,93 Prozent auf 2567,31 Punkte vor. Der EuroStoxx 50 stieg zuletzt um 0,74 Prozent.

Der Vortagesgewinner VW nahm auch am Dienstag die Spitze im Dax ein und stieg um weitere 4,35 Prozent. Zu Wochenbeginn hatte der Autobauer mit angehobenen Unternehmenszielen für Euphorie gesorgt und profitierte nun von positiven Analystenurteilen. Die Aktien notieren inzwischen wieder auf dem Stand, den sie im September 2015 hatten, als VW erstmals wegen des Abgas-Skandals in den USA in die Schlagzeilen geriet.

ProSiebenSat.1 knüpften mit gut 2 Prozent Plus an ihre Rally vom Vortag an. Auftrieb lieferte, dass Experten zunehmend optimistischer werden, nachdem Aktien von TV-Konzernen zuletzt eher gemieden worden waren. JPMorgan stufte ProSieben nun auf «Overweight» hoch - genauso wie jene des Konkurrenten RTL, die im MDax um knapp 3 Prozent zulegten. Analyst Daniel Kerven sieht die Papiere als günstig bewertet an und nannte die strukturellen Sorgen übertrieben.

Die RWE-Aktien dagegen gerieten im Dax wieder mit rund einem Prozent unter Druck, nachdem sie sich am Vortag wieder wegen der beendeten Sondierungsgespräche deutlich von ihren jüngsten Verlusten erholt hatten. Doch sowohl die positive Goldman-Studie am Montag als auch das Aus für die Jamaika-Koalition verlor rasch an Zugkraft. «Aus politischer Sicht bleibt die Stimmung unter Anlegern eher negativ», sagte ein Börsianer.

Uniper zeigten sich im MDax wenig bewegt mit plus 0,32 Prozent. Der Kraftwerksbetreiber lehnt eine mögliche Übernahme durch Fortum weiter ab. Der finnische Energieversorger hingegen hob das Gebot für Uniper als «bestes und finales Angebot» hervor.

Als Nachzügler der Berichtssaison legte noch die Restaurantkette Vapiano Quartalszahlen vor. Das brummende Tagesgeschäft stieß am Markt auf positive Reaktionen. Die Papiere des Börsenneulings schossen um knapp 8 Prozent hoch, notieren damit aber immer noch deutlich unter ihrem Ausgabepreis.

Im TecDax zogen die Adva-Papiere nach einer Anteilserhöhung durch einen Hedgefonds um rund 12 Prozent nach oben.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 0,18 Prozent am Vortag auf 0,17 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,05 Prozent auf 141,63 Punkte. Der Bund Future rückte um 0,09 Prozent auf 163,02 Punkte vor. Der Euro wurde am frühen Nachmittag zu 1,1725 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,1781 (Freitag: 1,1795) Dollar festgesetzt.