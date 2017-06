Frankfurt/Main (dpa) - Abermals schwache US-Technologiewerte und die Aussicht auf eine weitere geldpolitische Straffung in den USA haben am deutschen Aktienmarkt für Katerstimmung gesorgt. Der Dax fiel um 0,89 Prozent auf 12 691,81 Punkte.

Am Vortag war der Index noch erstmals in seiner Geschichte über die Marke von 12 900 Zählern geklettert. Auch warf in dem feiertagsbedingt eher dünnen Handel der großer Verfallstag an den Terminbörsen - der sogenannte Hexensabbat - an diesem Freitag seinen Schatten voraus. Kurse können dann ohne erkennbaren Grund deutlich schwanken.

Der Index der mittelgroßen Werte MDax gab am Donnerstag um 1,13 Prozent auf 25 017,94 Punkte nach und der TecDax büßte 1,38 Prozent auf 2249,02 Zähler ein.