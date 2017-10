Börse in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa) - Der deutsche Aktienmarkt hat sich leicht von den Verlusten des Vortages erholt. Etwas Auftrieb erhielten die Notierungen von überwiegend positiven Unternehmenszahlen.

Vor der Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) laufe der Handel in relativ ruhigen Bahnen, hieß es. Die Märkte erhofften sich von dem Treffen Klarheit über die Geldpolitik der EZB im Jahr 2018, sagte Experte Jochen Stanzl von CMC Markets. Aktuelle Daten zum Konsumklima in Deutschland hätten sich kaum ausgewirkt.

Der Dax stieg zuletzt um 0,19 Prozent auf 12 978,41 Punkte. Tags zuvor hatte der Leitindex rund ein halbes Prozent verloren und war unter die Marke von 13 000 Punkten gerutscht. Der MDax, in dem die Aktien mittelgroßer Unternehmen vertreten sind, gewann am Donnerstag 0,62 Prozent auf 26 170,48 Zähler. Der Technologiewerte-Index TecDax sank hingegen um 0,05 Prozent auf 2467,57 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 0,12 Prozent.

Aktien der Deutschen Bank standen mit einem Verlust von 2,1 Prozent fast am Dax-Ende. Im dritten Quartal musste die Bank abermals ein rückläufiges Geschäft vermelden, verdiente dank Einsparungen aber mehr als doppelt so viel wie im Vorjahreszeitraum.

Auch der Quartalsbericht von Bayer kam bei den Anlegern nicht gut an. Zuletzt rutschten die Papiere der Leverkusener als Schlusslicht im Dax um 3,5 Prozent nach unten und verzeichneten den tiefsten Stand seit einem Monat. Der Pharma- und Chemiekonzern bestätigte vor der geplanten Rekordübernahme des US-Saatgutkonzerns Monsanto die Prognose für das laufende Jahr.

An der Dax-Spitze fanden sich die Aktien von Beiersdorf mit einem Plus von 5,3 Prozent. Damit erholten sie sich von der steilen Abwärtsbewegung der vergangenen Handelstage und erklommen den höchsten Stand seit Juni. Nach guten Quartalszahlen hob der Nivea-Konzern seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2017 an.