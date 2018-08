Börse in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax ist wegen der drohenden Eskalation im amerikanisch-chinesischen Handelsstreit unter die Räder gekommen. Zu den Verlierern gehörte vor allem die Autobranche.

Der deutsche Leitindex weitete seine Anfangsverluste aus. Am Nachmittag blieb er mit einem Minus von 1,45 Prozent auf 12.552,38 Punkte etwas über seinem Tagestief.

Etwas besser hielten sich die anderen Indizes: Der MDax der mittelgroßen Unternehmen verlor 0,77 Prozent auf 26.689,90 Punkte, und der Technologiewerte-Index TecDax fiel um 0,95 Prozent auf 2871,81 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,94 Prozent auf 3476,26 Punkte bergab.

Zuvor hatte die Zuspitzung des amerikanisch-chinesischen Konflikts bereits zu einem Kursrutsch an Chinas Börsen geführt. «Mit seinem Plan, die Zölle weiter anzuheben, schlägt Donald Trump die Anleger bei chinesischen Aktien regelrecht in die Flucht», schrieb Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners.

Der US-Präsident lässt derzeit eine Erhöhung der geplanten Zölle auf chinesische Waren im Wert von 200 Milliarden US-Dollar von 10 auf 25 Prozent prüfen. Chinas Regierung sprach von «Erpressung» und drohte mit entsprechenden Gegenmaßnahmen.

In Deutschland wurde der Handelstag von der Berichtssaison geprägt - unter anderem legten die Dax-Mitglieder Siemens, BMW und Continental Quartalszahlen vor.

Der Elektrokonzern Siemens sorgte weder mit den Zahlen noch mit dem angekündigten Umbau für Freude: Mit einem Kursrutsch von fast 5 Prozent waren die in den vergangenen Monaten vergleichsweise gut gelaufenen Aktien Schlusslicht im deutschen Leitindex.

Die Anteilsscheine von BMW büßten rund 1,3 Prozent ein. Hier belasteten weniger die Quartalsresultate, die ergebnisseitig sogar besser als erwartet ausfielen, als der amerikanisch-chinesische Handelskonflikt.

Der Autozulieferer und Reifenhersteller Continental erlitt einen Kursrückgang von fast 3 Prozent. Die Hannoveraner blieben im zweiten Quartal mit dem bereinigten Ergebnis vor Zinsen und Steuern etwas hinter den Erwartungen zurück und warnten vor einer Schwäche im dritten Quartal wegen neuer Abgasprüfverfahren bei den Autobauern.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,27 Prozent am Vortag auf 0,28 Prozent. Der Rentenindex Rex sank um 0,02 Prozent auf 140,64 Punkte. Der Bund-Future gewann 0,22 Prozent auf 161,38 Punkte. Der Euro sank auf 1,1623 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,1696 Dollar festgesetzt.