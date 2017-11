Börse in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa) - Anleger an der deutschen Börse haben die neu aufgekommenen Sorgen um Nordkorea recht schnell wieder abgetan. Der Dax, der mit kleinen Verlusten in den Handel gegangen war, drehte rasch ins Plus.

Zuletzt stieg der Leitindex um 0,49 Prozent auf 13 125,87 Punkte. Auch überwiegend schwache Vorgaben aus Fernost lasteten nicht lange auf der Stimmung.

«Eine Eskalation des Säbelrasselns in Nordkorea steht einmal mehr zur Debatte», schrieb Timo Emden von DailyFX. Bislang habe sich diese Befürchtung jedoch glücklicherweise nicht bewahrheitet.

Der EuroStoxx 50 stieg um 0,29 Prozent auf 3600,44 Punkte. Der MDax rückte um 0,38 Prozent auf 27 018,39 Zähler vor. Der technologieorientierte TecDax gab um 0,17 Prozent auf 2513,93 Punkte leicht nach. Hintergrund war der Einbruch bei einem TecDax-Schwergewicht: Die Aktien des Chipproduzenten Dialog Semiconductor rutschten um mehr als 20 Prozent auf den tiefsten Stand seit August 2016 ab.

Händler verwiesen auf einen Bericht des japanischen Wirtschaftsblatts «Nikkei». Dieses berichtete unter Berufung auf eingeweihte Personen, der Großkunde Apple könne schon 2018 eigene Chips zum Strommanagement verwenden, um die Abhängigkeit von Dialog zu verringern. Dialog teilte unterdessen mit, die Geschäftsbeziehungen liefen normal.

Der Online-Händler Rocket Internet begrenzte die Verluste in den ersten neun Monaten 2017 zwar deutlich, verlor aber immer noch Geld. Zudem verschob das Unternehmen für drei Beteiligungen den Zeitpunkt des Erreichens der Gewinnschwelle. Der Kurs sank um 3,1 Prozent.

Volkswagen-Aktien stiegen um 1 Prozent. Die Wolfsburger streben im Jahr 2020 für die Kernmarke VW eine Rendite von 4 bis 5 Prozent an. Zuvor hatten sie mindestens 4 Prozent in Aussicht gestellt.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,20 Prozent am Vortag auf 0,21 Prozent. Der Rentenindex Rex gab um 0,07 Prozent auf 141,23 Punkte leicht nach. Der Bund Future trat mit 162,63 Punkten ebenso auf der Stelle wie der Euro zum US-Dollar mit einem Kurs von 1,1850.