Frankfurt/Main (dpa) - Der deutsche Aktienmarkt ist kaum vom Fleck gekommen. Geprägt wurde der Handelstag von einer Flut von Unternehmenszahlen.

Aktuelle Daten zum Ifo-Geschäftsklima gaben den Kursen keinen Schwung, obwohl die Stimmung in den deutschen Unternehmen im Oktober auf ein Rekordhoch gestiegen ist.

Der Dax setzte seinen Pendelkurs um die Marke von 13 000 Punkten aus den Vortagen fort und trat am Nachmittag prozentual unverändert mit 13 013,22 Punkten auf der Stelle. Am Dienstag hatte er sich mit einem knappen Plus gerade so über der runden Schwelle behaupten können.

«Vor der wichtigen Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag herrscht Stillstand. Dies muss nicht negativ sein, aber den Dax-Bullen läuft langsam die Zeit davon», meinte Analyst Milan Cutkovic von AxiTrader.

Der MDax gewann zuletzt 0,06 Prozent auf 26 153,02 Zähler, während es für den Technologiewerte-Index TecDax um 0,11 Prozent auf 2484,68 Punkte nach unten ging. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 0,08 Prozent auf 3613,53 Punkte.

Viele Experten rechnen damit, dass die EZB den Einstieg in den Ausstieg aus ihrer extrem lockeren Geldpolitik beschließt. Fest erwartet wird, dass sie ihre Wertpapierkäufe auch 2018 fortführen wird - allerdings in einem geringeren Umfang als bisher.

Von Unternehmensseite stand am Mittwoch die Lufthansa im Fokus. Die Papiere der Fluggesellschaft ließen sich auch von anfänglichen Gewinnmitnahmen nach erwartet starken Quartalszahlen nicht stoppen und setzten ihren Höhenflug seit Jahresbeginn fort: Sie gewannen zuletzt 3,32 Prozent auf 27,055 Euro. Damit näherten sie sich ihrem fast 20 Jahre alten Rekordhoch bei über 28 Euro. Branchenkenner begründeten die Rally mit den von Lufthansa-Chef Carsten Spohr befeuerten Übernahmegerüchten um die insolvente Staatslinie Alitalia.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,27 Prozent am Vortag auf 0,28 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,09 Prozent auf 140,98 Punkte. Der Bund-Future verlor 0,22 Prozent auf 160,84 Punkte. Der Euro kostete zuletzt 1,1781 US-Dollar. Die EZB hatte den Referenzkurs am Vortag auf 1,1761 Dollar festgesetzt.