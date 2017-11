Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax kämpft um die Marke von 13 000 Punkten. Nach einem zunächst unspektakulärem Start in die neue Handelswoche verlor der Leitindex etwas den Halt und beschleunigte bis zum Nachmittag seine Talfahrt. Zuletzt büßte das deutsche Börsenbarometer 0,98 Prozent auf 12 998,81 Punkte ein.

Händler sprachen von einer «spürbaren Risikoaversion» und einer «verhaltenen, abwartenden Stimmung» unter den Anlegern, nachdem auch die japanische Börse zum Wochenauftakt erneut unter Druck geraten war. «Offensichtlich scheinen die Marktteilnehmer nun bereit zu sein, die erreichten Bewertungsniveaus kritisch nachzufragen», kommentierte Analyst Christian Schmidt von der Helaba den Dax-Verlauf.

In der vergangenen Woche hatte der Dax seine Rally zunächst mit einem Sprung auf ein Rekordhoch bei 13 525 Zählern fortgesetzt, bevor Anleger begannen, Kasse zu machen. Belastet hatten dabei teils durchwachsene Geschäftszahlen sowie ein etwas anziehender Eurokurs.

Zuletzt legte die Gemeinschaftswährung nach anfänglichen frühen Verlusten wieder etwas zu und wurde mit 1,1672 US-Dollar gehandelt. Die EZB hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,1654 (Donnerstag: 1,1630) US-Dollar festgesetzt.

Der MDax der mittelgroßen Werte sank am Nachmittag um 1,08 Prozent auf 26 209,36 Punkte. Der Technologiewerte-Index TecDax verlor 1,10 Prozent auf 2463,85 Punkte. Der EuroStoxx 50 büßte zuletzt 0,96 Prozent ein. In Japan hatte der Nikkei 225 zum zweiten Mal in Folge schwach geschlossen, nachdem er am Donnerstag erstmals wieder seit 25 Jahren über 23 000 Punkte geklettert war.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 0,21 Prozent am Freitag auf 0,20 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,02 Prozent auf 141,51 Punkte. Der Bund Future legte um 0,02 Prozent auf 162,23 Punkte zu.