Weitere Dax-Werte folgten der europaweiten Tendenz in ihren Branchen. Aus dem Technologiesektor gehörten Infineon mit 1,2 Prozent zu den Gewinnern, während Banken, Immobilien und Medien von Anlegern gemieden wurden. Titel der Commerzbank sowie von ProSiebenSat.1 und Vonovia lagen denn auch mit Abgaben von bis zu 1,6 Prozent am Dax-Ende. Die jeweiligen Sektorindizes waren auch in der europäischen Branchentabelle die größten Verlierer.

Unter den Einzelwerten im Dax standen Linde-Aktien im Anlegerfokus. Sie kletterten am Ende um mehr als 2 Prozent und erreichten in den Schlussminuten oberhalb von 183 Euro ihren höchsten Stand seit Mai 2015. Kurz vor Fristende hatte der Gasekonzern durch eine gesenkte Mindestannahmequote und eine verlängerte Annahmefrist die Hürden für den Zusammenschluss mit dem US-Konzern Praxair verkleinert.

Der Börsengang von Varta scheint derweil nach anfänglichen Ausschlägen zu einem Erfolg zu werden. Die Titel des Batteriespezialisten rückten am Montag um mehr als 9 Prozent auf 22,415 Euro vor. Im Vergleich zum Ausgabepreis von 17,50 Euro am vergangenen Donnerstag bedeutet dies nun ein Kursplus von mehr als einem Viertel.

Europaweit ging es insgesamt ähnlich zögerlich zu wie beim Dax. Der EuroStoxx 50 stieg am Ende um 0,10 Prozent auf 3608,87 Punkte, während der französische CAC 40 in Paris etwas deutlicher um 0,27 Prozent vorrückte. Der Londoner FTSE 100 dagegen schloss kaum verändert. In New York gab es einmal mehr Rekorde zu vermelden. Zuletzt jedoch stand auch der Dow Jones Industrial nur knapp im Plus.

Am Rentenmarkt verharrte die Umlaufrendite bei 0,24 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,02 Prozent auf 141,33 Punkte. Der Bund-Future gewann 0,14 Prozent auf 161,73 Punkte. Der Euro gab nach und kostete zuletzt 1,1750 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,1740 (Freitag: 1,1818) Dollar festgesetzt.