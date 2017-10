Börse in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa) - Gestützt von den jüngsten EZB-Beschlüssen und einem gesunkenen Eurokurs haben die Anleger am deutschen Aktienmarkt auch am Freitag kräftig zugegriffen.

Der Dax erklomm am späten Vormittag einen historischen Höchststand von 13 249 Punkten und notierte zuletzt 0,71 Prozent höher bei 13 226,95 Zählern. Am Donnerstag hatte der Leitindex noch deutlicher zugelegt. Für die abgelaufene Woche deutet sich damit ein Gewinn von rund 1,8 Prozent an.

Der MDax, in dem die Aktien mittelgroßer Konzerne vertreten sind, gewann am Freitag 0,77 Prozent auf 26 717,71 Punkte. Der Technologiewerte-Index TecDax rückte um 1,25 Prozent auf 2521,51 Punkte vor.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 kletterte um 0,6 Prozent nach oben. Auf die am Nachmittag veröffentlichten Konjunkturdaten reagierten die Indizes kaum. Die US-Wirtschaft ist im dritten Quartal trotz schwerer Wirbelstürme robuster als prognostiziert gewachsen.

Der Euro fiel unter die Marke von 1,16 und damit auf den tiefsten Stand seit mehr als drei Monaten. Am Donnerstag vor den EZB-Beschlüssen war er noch mehr als 1,18 Dollar wert.

Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Vortag auf 1,1753 Dollar festgesetzt. Am Rentenmarkt sank die Umlaufrendite von 0,27 Prozent am Vortag auf 0,22 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,33 Prozent auf 141,49 Punkte. Der Bund-Future gewann 0,24 Prozent auf 162,07 Punkte.