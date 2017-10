Frankfurt/Main (dpa) - Dank Übernahmespekulationen in der Bankenbranche hat sich der Dax an diesem Dienstag über der Marke von 13 000 Punkten behauptet. Mit einem Kursanstieg von 0,08 Prozent auf 13 013,19 Punkte hielt sich das Plus für den deutschen Leitindex letztlich allerdings in Grenzen.

«Es fehlt noch der Anschub, der den Stein über 13 000 Punkten ins Rollen bringt», kommentierte Marktanalyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets. «Vielleicht wird es die Europäische Zentralbank (EZB) sein, die mit ihrer Botschaft die Volatilität, die vergangene Woche bereits anstieg, weiter antreiben wird.» Dazu seien viele Anleger angesichts der Flut von Unternehmenszahlen in den kommenden Tagen in der Defensive geblieben, hieß es von einem weiteren Experten.

Auf ihrer Sitzung am Donnerstag werden die Währungshüter der Eurozone aller Voraussicht nach den Einstieg in den Ausstieg aus ihrer extrem lockeren Geldpolitik beschließen. Dies erwarten viele Fachleute, da EZB-Präsident Mario Draghi eine Entscheidung bereits angekündigt hat. Unklar ist jedoch, was die EZB genau beschließen wird. Fest erwartet wird, dass die EZB ihre Wertpapierkäufe auch 2018 fortführen wird, allerdings in geringerem Umfang als bisher.

Die deutschen Nebenwerte-Indizes entwickelten sich am Dienstag in unterschiedliche Richtungen: Während der MDax der mittelgroßen Unternehmen um 0,34 Prozent auf 26 137,45 Punkte zulegte, verlor der Technologiewerte-Index TecDax 0,48 Prozent auf 2487,53 Zähler.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 schloss 0,05 Prozent fester bei 3610,69 Punkten. In Paris und London ging es ebenfalls kaum bergauf, wogegen der US-Leitindex Dow Jones Industrial seine Rekordjagd fortsetzte und zum europäischen Handelsende etwa 0,8 Prozent gewann.

Dax-Spitzenreiter waren die Titel der Commerzbank mit einem Plus von 6,04 Prozent auf 12,115 Euro - damit standen sie so hoch wie seit August 2015 nicht mehr. Ihnen folgten die Anteilsscheine der Deutschen Bank, die sich um 2,99 Prozent verteuerten. Im MDax gehörten die Titel der Aareal Bank mit einem Kursanstieg von 1,46 Prozent zu den besseren Werten. «Die Übernahmefantasie ist wieder präsent», sagte ein Börsianer.

Anlass der Bankenrally war ein Bericht der «Financial Times», wonach die Commerzbank mit Beratern von Goldman Sachs und Rothschild mögliche Übernahmeszenarien durchspiele. Zuletzt waren am Markt die französischen Banken Credit Agricole und BNP Paribas sowie die italienische Unicredit als mögliche Käufer der Commerzbank diskutiert worden. Allerdings hat der deutsche Staat als größter Anteilseigner hier ein Mitspracherecht.