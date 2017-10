Börse in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat sich zaghaft von der 13 000-Punkte-Marke abgesetzt. Die Flut von Unternehmenszahlen in den kommenden Tagen und die am Donnerstag anstehende Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) hielten viele Anleger aber in der Defensive, sagte ein Marktkenner.

Zuletzt gewann der Dax 0,15 Prozent auf 13 022,26 Punkte, nachdem er am Vortag gerade mal so die 13 000 Punkte behauptet hatte. Lediglich in der Vorwoche war es dem deutschen Leitindex mit einem Rekordhoch von 13 094 Punkten kurz gelungen, sich deutlich von der runden Schwelle abzusetzen. Seitdem pendelt er um diese Marke.

Der MDax, in dem die Aktien mittelgroßer Firmen vertreten sind, gewann 0,33 Prozent auf 26 136,49 Zähler. Der Technologiewerte-Index TecDax rückte um 0,11 Prozent auf 2502,28 Punkte vor. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 0,14 Prozent.

Im Zuge der Berichtssaison standen BASF-Aktien im Fokus. Die Ludwigshafener haben im dritten Quartal mehr verdient und bestätigten ihren Ausblick. Die Prognose auf das Gesamtjahr 2017 habe jedoch etwas enttäuscht, sagte ein Händler. Die Aktien des Chemiekonzerns bildeten mit einem Minus von 1,1 Prozent das Schlusslicht im Dax.

Auch Covestro wartete mit Quartalszahlen auf. Die ehemalige Bayer-Tochter profitierte im dritten Quartal von einer weiter robusten Nachfrage nach Kunststoffen und höheren Preisen für ihre Produkte. Covestro-Papiere stiegen an der MDax-Spitze um 5,4 Prozent.

Spitzenreiter im Dax waren die Titel der Commerzbank mit einem Plus von 3,6 Prozent. «Die Übernahmefantasie ist wieder präsent», sagte ein Börsianer. Anlass ist ein Bericht der «Financial Times», wonach die Bank mit Beratern von Goldman Sachs und Rothschild mögliche Übernahmeszenarien durchspielen soll.