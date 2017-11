Börse in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat heute keine klare Richtung gefunden.

Zahlreiche Unternehmensbilanzen bewegten zwar einzelne Kurse, der Leitindex insgesamt trat aber mit minus 0,01 Prozent auf 13 377,28 Punkten quasi auf der Stelle. Noch am Vortag hatte er mit 13 525 Zählern eine Bestmarke erreicht.

Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es zuletzt um 0,08 Prozent auf 26 908,46 Punkte nach unten, nachdem er im frühen Handel mit 27 151,83 Punkten einen Rekord aufgestellt hatte. Der Technologiewerte-Index TecDax verlor den zweiten Tag in Folge recht deutlich. Am Nachmittag betrug das Minus 1,38 Prozent auf 2522,20 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 büßte 0,15 Prozent ein.

Eindeutiger Spitzenwert im Dax waren auch am Nachmittag die Titel von HeidelbergCement mit einem Plus von mehr als viereinhalb Prozent. Die jüngsten Geschäftszahlen hätten überzeugt, sagte ein Analyst. In zahlreichen Märkten des Baustoffkonzerns seien die Perspektiven gut.

Die Titel von Eon legten nach der Präsentation der Bilanz um 1,80 Prozent zu. Der Versorger profitierte in den ersten neun Monaten des Jahres von erheblich niedrigeren Zinszahlungen und einem guten Netzgeschäft.

Schwächster Dax-Wert waren die Lufthansa-Aktien mit einem Minus von fast viereinhalb Prozent. Marktbeobachter führten dies auf Gewinnmitnahmen zurück nach dem zuletzt steilen Kursanstieg.

Am Rentenmarkt sank die Umlaufrendite von 0,16 Prozent am Vortag auf 0,15 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,10 Prozent auf 141,91 Punkte. Der Euro pendelte um die Marke von 1,16 US-Dollar. Zuletzt wurde er mit 1,1594 Dollar gehandelt. Der Bund-Future gewann 0,18 Prozent auf 163,60 Punkte.