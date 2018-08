Börse in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa) - Nach den zuletzt heftigen Kursabschlägen können die Anleger am deutschen Aktienmarkt zunächst etwas aufatmen.

Der Dax stieg kurz nach dem Handelsbeginn um 0,17 Prozent auf 12.567,54 Punkte, womit er zumindest einen kleinen Teil seiner jüngsten Verluste wieder gutmachte.

Auf Wochensicht steuerte der deutsche Leitindex auf ein klares Minus von über 2 Prozent zu, nachdem er zuvor vier Wochen in Folge zugelegt hatte. Vor allem am Donnerstag war das Börsenbarometer wegen der drohenden Eskalation im amerikanisch-chinesischen Handelsstreit unter Druck geraten. Doch am Freitag ließ auch dieser sichtbar nach.

Außerdem hatte Apple am Donnerstagabend für gute Stimmung an der US-Technologiebörse Nasdaq gesorgt, die zuletzt ebenfalls unter Negativ-Schlagzeilen gelitten hatte. Der Börsenwert des iPhone-Herstellers erreichte erstmals die Marke von einer Billion US-Dollar, was bei vielen anderen Tech-Werten ebenso gut ankam.

Auch die deutschen Nebenwerte-Indizes präsentierten sich vor dem Wochenende freundlich. Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es um 0,18 Prozent auf 26.783,05 Punkte hoch, der Technologiewerte-Index TecDax gewann 0,21 Prozent auf 2891,27 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um 0,11 Prozent auf 3473,16 Punkte zu.