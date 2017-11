Börse in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax ist am Dienstagnachmittag kaum von der Stelle gekommen. Nachdem der deutsche Leitindex im frühen Handel mit 13 525,56 Punkten eine weitere Bestmarke erreicht hatte, schmolzen die Gewinne nach und nach ab.

Zuletzt stand das Barometer beim Stand von 13,461,37 Punkten 0,06 Prozent tiefer. Zahlreiche Unternehmen sorgten mit ihren Zwischenbilanzen für reichlich Bewegung.

Ohne den weiter sinkenden Eurokurs wäre der Druck auf den Dax wohl deutlich größer. Der Euro war am Dienstag mit 1,1554 US-Dollar auf den tiefsten Stand seit rund dreieinhalb Monaten gefallen. Eine schwächere Gemeinschaftswährung kann die Exportchancen deutscher Unternehmen verbessern.

Der MDax, in dem die Aktien mittelgroßer deutscher Konzerne vertreten sind, rückte am Dienstagnachmittag um 0,10 Prozent vor auf 26 958,31 Punkte. Der Technologiewerte-Index TecDax büßte 1,11 Prozent ein auf 2563,26 Punkte. Hier belasteten hohe Kursverluste beim Apple-Zulieferer Dialog Semiconductor. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,18 Prozent runter.

Am Dax-Ende verloren BMW-Papiere fast 3 Prozent. Der Autobauer ist im dritten Quartal in seinem Wachstumstempo gebremst worden. Munich Re verteuerten sich an der Dax-Spitze um 0,84 Prozent. Die US-Bank JPMorgan hatte sich positiv zum Versicherungssektor geäußert.

Als größter Verlierer im MDax knickten die Zalando-Anteile um rund 5 Prozent ein. Bemängelt wurde die gekappte Margenprognose des Online-Modehändlers. Die Aktien von Dialog Semiconductor rutschten als Schlusslicht im TecDax um gut siebeneinhalb Prozent ab. Marktteilnehmer monierten den Ausblick auf das Schlussquartal.

Am Rentenmarkt blieb die Umlaufrendite mit 0,16 Prozent stabil. Der Rentenindex Rex sank um 0,03 Prozent auf 141,77 Punkte. Der Bund-Future gab um 0,02 Prozent auf 163,11 Punkte nach.