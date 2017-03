Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat sich zum «Hexensabbat» nach einem schwachen Start berappelt. Der deutsche Leitindex machte seine Verluste am Freitag bis zum Mittag wett und notierte nahezu unverändert bei 12.083,70 Punkten.

Der große Verfallstag für Futures und Optionen an der Terminbörse Eurex geht oftmals mit größeren Schwankungen einher. So können Spekulanten versuchen, Kurse vor der Realisierung der Derivategeschäfte in die gewünschte Richtung zu treiben. Am Nachmittag könnten dann noch Konjunkturdaten aus den USA Impulse liefern. Neben der Industrieproduktion steht die von der Uni Michigan erhobene Verbraucherstimmung auf der Agenda.

Der Index der mittelgroßen Unternehmen MDax sank um 0,32 Prozent auf 23.588,90 Punkte und für den Technologiewerte-Index TecDax ging es um 0,16 Prozent auf 1985,25 Zähler nach unten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg hingegen moderat.

Am Vortag hatten die Anleger noch positiv auf eine eher ruhige Hand der US-Notenbank Fed reagiert. Sie hatte zuvor nach der erwarteten Zinserhöhung signalisiert, bei weiteren Schritten umsichtig vorzugehen. Der Dax war daraufhin bis auf 12 156 Punkte und damit auf den höchsten Stand seit April 2015 gesprungen. Mit Blick auf das Kursbild bleibe der Aufwärtstrend zwar intakt, das kurzfristige Potenzial erscheine aber begrenzt, erklärte Chartexperte Franz-Georg Wenner vom Börsenstatistik-Magazin Index-Radar. So sei der Dax nahe ans obere Ende seiner kurzfristigen Trendspanne gestiegen.

Auf der Unternehmensseite stand eine Kapitalerhöhung des Energiekonzerns Eon im Fokus, dem nun etwa 1,35 Milliarden Euro in die Kasse fließen. Trotz der Anteilsverwässerung legten die Papiere um 0,75 Prozent zu.